Những ưu đãi của Chính phủ New Zealand dành cho du học sinh

Học sinh, sinh viên có nhu cầu du học New Zealand cũng như tìm hiểu các chính khác có thể tham gia Triển lãm du học toàn cầu. Sự kiện có sự tham gia của Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) - trực thuộc chính phủ New Zealand và đại diện các trường đại học New Zealand, Australia, Anh, Mỹ... Thông tin đầy đủ về triển lãm, xem tại đây

Triển lãm sẽ diễn ra vào 9h30 - 10h30, ngày 30/6, tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM và vào 9h30 - 10h30, ngày 1/7, tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đăng ký tham dự tại đây. Học sinh, sinh viên có nhu cầu xin học, học bổng, mang theo bản công chứng học bạ, bảng điểm chứng chỉ tiếng Anh để được nhận và xem xét hồ sơ tại sự kiện.

New Zealand là điểm đến hấp dẫn du học sinh trên toàn thế giới.

Đại diện ENZ tại Việt Nam sẽ cùng trao đổi về những thông tin, ưu đãi chính phủ New Zealand dành cho du học sinh. Các bạn sẽ được nghe thông tin về đào tạo, với các cơ hội học tập từ các khối trường cấp ba, cao đẳng, đại học, sau đại học; làm thêm khi du học; "post-study open work visa" sau khi học xong tại New Zealand.

Ngoài ra, các trường còn dành ưu đãi đặc biệt cho nghiên cứu sinh với mức học phí như sinh viên New Zealand (7.000 - 11.000 NZD một năm). Du học sinh được mang theo vợ hoặc chồng (được cấp visa làm việc) và con cái (được học cấp 1, 2, 3 miễn phí) khi du học level 8. Học bổng New Zealand ASEAN Scholarship - 100% học phí, ăn, ở, đi lại, bảo hiểm.

