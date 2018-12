Friedrich Froebel (1782-1852)

Bạn có tưởng tượng được cuộc sống trước khi có trường mẫu giáo? Trẻ em phải làm việc trong các nhà máy và mỏ than, không có tiệc mừng sinh nhật, được coi là người lớn khi chỉ 7 tuổi. Sau đó, nhà giáo dục người Đức Friedrich Froebel mang đến cho thế giới khái niệm về trường mẫu giáo ngày nay.



Tầm nhìn của ông có ảnh hưởng từ tâm linh. Ông tin rằng tất cả đều bắt nguồn từ Thiên chúa, do đó mọi sự vật đều có bản chất giống nhau. Froebel tin rằng cần thiết phải nghiên cứu về bản năng và cảm xúc của một đứa trẻ. Qua đó, ông phát hiện giai đoạn quan trọng nhất để phát triển bộ não con người là từ khi sinh ra cho đến lúc 3 tuổi. Điều này giúp Froebel trở thành một trong những nhà cải cách giáo dục mạnh mẽ nhất của thế kỷ 19 nhờ nhấn mạnh vào tầm quan trọng của giáo dục mầm non.