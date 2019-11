Những ngành học phát triển bền vững tại New Zealand

New Zealand là điểm đến học tập chất lượng và phù hợp với người trẻ toàn cầu. New Zealand hiện đứng đầu danh sách các điểm đến du học được yêu thích nhất thế giới 2019 (theo Educations.com). 8 trường đại học của quốc gia này nằm trong top 3% trường đại học tốt nhất thế giới (theo bảng xếp hạng QS Rankings 2018).

Từ năm 2017-2019, New Zealand đứng thứ 2 trong danh sách các quốc gia an toàn nhất trên thế giới (theo Global Peace Index). New Zealand là quốc gia nói tiếng Anh đứng đầu thế giới về chỉ số chuẩn bị kỹ năng tương lai trong 2 năm liền 2017-2018 (bình chọn của tổ chức Economist Intelligence Unit).

Bằng cấp của quốc gia này được công nhận và đánh giá cao bởi các tổ chức học thuật trên thế giới. Mỗi năm, New Zealand còn có cấp nhiều học bổng cho du học sinh quốc tế, trong đó có Việt Nam. Chất lượng giáo dục hàng đầu của New Zealand nhờ vào các quy định của chính phủ, các quy tắc đạo đức và sự đầu tư bền vững vào chương trình đào tạo. Tham khảo thêm tại https://www.studyinnewzealand.govt.nz.