Những lý do nên du học Federation University, Australia

Trường có chất lượng đào tạo top, bằng cấp quốc tế, chi phí hợp lý, được cộng thêm điểm khi xin định cư, nhiều cơ hội thực hành.

Học bổng và các hỗ trợ tại trường

Bên cạnh mức học phí cạnh tranh, Federation Uni đem đến cho sinh viên chương trình học bổng giá trị năm học 2019 - 2020, cụ thể:

- Business and IT Scholarship: học bổng 20% học phí toàn khóa học, dành cho tất cả sinh viên theo học ngành Kinh doanh và IT;

- International Excellent Scholarship: học bổng 20% học phí toàn khóa học, dành cho học sinh có học lực giỏi (GPA ≥ 8.0) và IELTS ≥ 6.0, áp dụng cho cả chương trình cử nhân và thạc sĩ;

- Accommodation Scholarship: Hỗ trợ chỗ ở miễn phí đến một năm (trị giá đến AUD 9.700) tại các cơ sở thuộc bang Victoria: Ballarat, Berwick (Melbourne) và Gippsland.

Chất lượng đào tạo tại Federation University

- Xếp thứ nhất tại Australia về Kỹ năng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp trong 2 năm liên tiếp (theo Employer Satisfaction Survey (ESS) 2017-2018);

- Xếp thứ nhất tại Australia về chất lượng giảng dạy (theo Student Experience Survey (SES) 2018);

- Xếp thứ nhất bang Victoria về hỗ trợ sinh viên (theo Student Experience Survey 2018);

- Xếp thứ nhất bang Victoria về Trải nghiệm giáo dục tổng thể;

- Cao nhất trong các trường đại học bang Vic về tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm toàn thời gian và mức lương khởi điểm trung bình (theo QILT, 2018)

- Chi phí học tập và sinh hoạt hợp lý, cụ thể: Học phí từ 21.300 AUD cho bậc cử nhân và từ 25.400 AUD cho bậc thạc sĩ; Chi phí sinh hoạt từ 313 AUD/ tuần (theo studyinaustralia.gov.au - Tháng 4/2018);

- Lớp học quy mô nhỏ, đem đến sự giảng dạy cá nhân hóa và chất lượng cao từ các giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình và thân thiện;

- Hầu hết chương trình học đều có phần thực tập tự nguyện hoặc bắt buộc, giúp sinh viên có cơ hội vận dụng lý thuyết vào các tình huống công việc thực tế;

- Là trường duy nhất tại Australia có khu công nghệ đặt ngay trong khuôn viên trường, với mạng lưới hơn 30 doanh nghiệp, trong đó có IBM, tạo cơ hội cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên chương trình cử nhân CNTT được tích lũy kinh nghiệm thực tế theo chương trình thực tập hưởng lương;

- 4 cơ sở đào tạo: Ngoài cơ sở chính tại thành phố Ballarat - bang Victoria - cách Melbourne một giờ đi tàu, trường còn có các cơ sở ở Melbourne, Brisbane - bang Queensland và Gippsland - bangVictoria;

- Sinh viên được phép làm thêm 40 giờ/ 2 tuần trong khi học và làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ, lễ;

- Được cộng thêm điểm khi xin định cư;

- Ở lại Australia làm việc 2 - 4 năm sau khi tốt nghiệp và định cư khi đủ điều kiện.

Các ngành học tại Federation Uni

Federation Unicung cấp các khóa học được đánh giá chất lượng thường xuyên, nhằm đảm bảo cập nhật xu thế của thị trường lao động toàn cầu và sinh viên được trang bị những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thành công.

Sinh viên được thoải mái lựa chọn trong hơn 400 chương trình học thuộc các lĩnh vực:

- Kinh doanh và thương mại;

- Công nghệ thông tin;

- Kỹ thuật;

- Giáo dục;

- Giáo dục sức khỏe, thể thao và thể chất;

- Khoa học xã hội và nhân văn;

- Điều dưỡng;

- Công tác xã hội;

- Nghệ thuật trình diễn và nghệ thuật thị giác;

- Tâm lý học;

- Khoa học.

Hỗ trợ của Công ty Đức Anh

Là đại diện tuyển sinh của trường tại Việt Nam; và với hơn 18 năm kinh nghiệm, được đánh giá là top agent tại Việt Nam, công ty Đức Anh hỗ trợ sinh viên miễn phí các việc sau:

- Tư vấn chọn trường và ngành học;

- Xin học;

- Xin học bổng;

- Xin visa du học;

- Đào tạo, luyện thi tiếng Anh và tổ chức thi tiếng Anh PTE A cho bạn du học;

- Bố trí đón, nhà ở, bảo hiểm, khác;

- Hỗ trợ bạn trong suốt quá trình bạn du học;

- Cập nhật thông tin và hướng dẫn về việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp.

Hồ sơ xin học/ xin học bổng:

Để đăng ký xin học - xin học bổng, bạn chỉ cần scan các giấy tờ sau và gửi qua email duhoc@ducanh.edu.vn, Đức Anh sẽ giúp bạn rà soát và đánh giá hồ sơ:

- Học bạ hoặc bảng điểm của 2 năm gần nhất;

- Bẳng tốt nghiệp cấp 3 hoặc đại học hoặc thạc sĩ nếu có;

- Chứng chỉ tiếng Anh- nếu có (IELTS/ TOEFL/ PTE A);

- Hộ chiếu trang có ảnh và chữ ký;

- Work CV - nếu đã đi làm.

Chia sẻ của sinh viên Việt Nam tại Federation Uni:

Hoàng Nguyễn (Hà Nội) là sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ Thông tin (Thực hành Chuyên nghiệp) tại cơ sở Mt Helen- Ballarat. Hoàng đã hoàn thành chương trình thực tập được tài trợ học bổng tại IBM trong hai năm cuối của chương trình học và hiện làm việc tại một công ty lớn về Công nghệ thông tin ở Melbourne.

Hoàng Nguyễn (ngồi giữa) và các bạn tại trường.

Hoàng chia sẻ về lựa chọn học tại Federation Uni, sau khi nghiên cứu các trường đại học Australia khi còn học trung học: "Tôi tìm kiếm một trường đại học được đánh giá cao trong khu vực, hỗ trợ sinh viên tốt và học phí phải chăng. Hơn nữa, tôi còn muốn trau dồi kinh nghiệm thực tế trong ngành, nên khi tìm hiểu và biết được mạng lưới liên kết giữa trường và IBM thì đã quyết định lựa chọn Federation Uni".

"Chương trình học của tôi là một trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt là kỳ thực tập. Những người tôi làm việc cùng đã cung cấp cho tôi kiến thức, kinh nghiệm và đào tạo, nhờ đó bản thân đã có thể xây dựng mạng lưới trong ngành CNTT Australia. Điều này thực sự giúp tôi tìm được việc làm rất nhanh sau khi kết thúc khóa học".

Tìm hiểu thêm chia sẻ của các sinh viên quốc tế về Federation Uni tại đây.

Trong khuôn khổ triển lãm du học toàn cầu do công ty Đức Anh tổ chức, khách tham dự sẽ được trao đổi trực tiếp với đại diện Federation University về ngành học - bậc học và tiếp nhận hồ sơ xin học, phỏng vấn xin học bổng tại quầy của trường.

Thời gian và địa điểm tổ chức triển lãm du học:

- Hà Nội: 14h-18h, ngày 29/6 tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông;

- TP HCM: 9h-13h ngày 30/6 tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1.

Đăng ký tại đây Xem thêm thông tin chi tiết về Triển lãm du học toàn cầu tại đây.

