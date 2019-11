Những lưu ý khi chọn nhóm ngành STEM

Theo nghiên cứu, các ngành STEM có tỷ lệ tăng trưởng mạnh nhất tại Mỹ và trên toàn thế giới. Năm 2010, có khoảng 7,6 triệu công việc trong nhóm ngành STEM tại Mỹ, chiếm 1/18 số lượng công việc. Nhóm ngành cũng tăng trưởng 17% từ năm 2008-2018 so với mức 9,8% của các lĩnh vực còn lại.

Những người làm việc trong nhóm ngành này cũng có thu nhập trung bình cao hơn 26% so với phần còn lại. Công việc thuộc lĩnh vực STEM cũng đòi hỏi bằng cấp cao hơn so với lĩnh vực khác. 2/3 số người làm việc trong lĩnh vực này có bằng đại học trở lên so với mức 1/3 ở các ngành khác.

Các ngành STEM có tỷ lệ tăng trưởng mạnh nhất tại Mỹ và trên toàn thế giới.

Những thông tin trên cho thấy du học Mỹ nhóm ngành STEM đem lại nhiều lợi thế cho nghề nghiệp của bạn trong tương lai, đồng thời chỉ ra bạn cần cố gắng để theo học lĩnh vực này.

Giữ đúng lộ trình học

Theo số liệu thống kê năm 2014 của Trung tâm thống kê giáo dục Mỹ, gần một nửa số sinh viên STEM chuyển ngành hoặc bỏ dở chương trình học. Trong khi đó, để đảm bảo nhu cầu phát triển của nhóm ngành STEM, các trường đại học cần có nhiều sinh viên tốt nghiệp lĩnh vực này. Để ứng phó với tình trạng bỏ dở giữa chừng, các trường đại học đang xây dựng hệ thống hỗ trợ giúp đỡ sinh viên đi thi đúng lộ trình học.

Theo số liệu thống kê năm 2014 của Trung tâm thống kê giáo dục Mỹ, gần một nửa số sinh viên STEM chuyển ngành hoặc bỏ dở chương trình học.

Số lượng môn học mỗi kỳ

Hầu hết sinh viên du học đại học tại Mỹ cần học tối thiểu 12 tín chỉ một kỳ, tương đương 12 giờ lên lớp mỗi tuần. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn cần học tới 15 giờ tín chỉ một kỳ để ra trường trong 4 năm. Số lượng tín chỉ mỗi kỳ sẽ phục thuộc vào ngành học của bạn

Rất nhiều trường yêu cầu sinh viên tham gia các khóa học rộng hơn nếu muốn tốt nghiệp. Những yêu cầu này nhằm giúp sinh viên có kiến thức đa ngành và sẽ được giáo dục toàn diện.

Ngoài ra, sinh viên ngành STEM vẫn phải tham gia các môn học xã hội theo yêu cầu nhằm cải thiện kỹ năng và bổ sung kiến thức toàn diện cho sự nghiệp tương lai. Mặt khác, đây cũng là những môn học giúp bạn giảm tải trong kỳ học bên cạnh những môn rất nặng của ngành STEM.

Rất nhiều trường yêu cầu sinh viên tham gia các khóa học rộng hơn nếu muốn tốt nghiệp.

Số giờ tự học

Nhóm ngành STEM yêu cầu rất nhiều giờ tự học bên cạnh thời gian lên lớp. Theo chia sẻ của tổ chức Nghiên cứu giáo dục Mỹ thì trung bình học sinh STEM cần dành 20 giờ tự học mỗi tuần để đảm bảo theo sát chương trình. Những giờ tự học kể trên chưa bao gồm thời gian bạn cần giành để trao đổi với giáo sư và đồng môn về bài tập nhóm, các dự án và các bài nghiên cứu.

Làm thêm

Nhiều du học sinh làm thêm để lấy kiến thức, thêm thu nhập. Nghiên cứu chỉ ra, 71% sinh viên Mỹ làm thêm ngoài giờ và 1/5 số đó làm thêm tối thiểu 35 giờ một tuần. Trung bình, sinh viên sẽ làm thêm 10-15 giờ một tuần.

Đối với ngành STEM, bạn có thể tìm được một công việc nghiên cứu có lương để góp phần hoàn thiện kỹ năng làm việc trong tương lai. Nhưng nếu không tìm được bạn nên tình nguyện tham gia hỗ trợ nghiên cứu hoặc đăng ký thực tập vì rất có thể bạn sẽ nhận được tín chỉ học từ việc đó.

Nhóm ngành STEM yêu cầu rất nhiều giờ tự học bên cạnh thời gian lên lớp.

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa luôn được chú trọng trong hệ thống giáo dục của Mỹ từ bậc THCS tới đại học và sau đại học.

Trung bình một sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ sư sẽ dành thời gian hoạt động ngoại khóa tương đương sinh viên của các nhóm ngành khác. Họ dành trung bình 8 tiếng mỗi tuần để tham gia chơi thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ hay tham gia tổ chức tình nguyện

Thời gian biểu

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới thời gian biểu của sinh viên ngành STEM. Mỗi sinh viên có cách sắp xếp thời gian khác nhau, American Study gợi ý thời gian biểu dành cho học sinh du học Mỹ khối ngành STEM dựa trên các số liệu thống kê kể trên và từ chia sẻ của các du học sinh đã tốt nghiệp nhóm ngành này:

8h: Thức dậy, tắm và chuẩn bị tới trường

8h30: Ghé tiệm cafe và kiếm đồ ăn sáng trên đường tới lớp

9h: Bắt đầu thời gian học Hóa hoặc Toán cao cấp II.

10h30: Tìm địa điểm để ôn lại kiến thức và chuẩn bị cho lớp buổi chiều.

12h: Ăn trưa và nghỉ ngơi

13h: Lớp học buổi chiều, có thể ở phòng thí nghiệm hoặc là một môn học xã hội

14h30: Tan học, ghé qua văn phòng khoa tìm giáo sư và đặt câu hỏi cho những vấn đề còn thắc mắc trên lớp

15h: Thể thao, hoạt động ngoại khóa

17h: Về nhà, tắm, tranh thủ học thêm trước giờ ăn tối.

18h30: Ăn tối để chuẩn bị đi làm thêm

19h: Thời gian làm thêm

21h: Tan ca, dành thêm thời gian cho việc học

22h: Giải trí

23h: Đi ngủ.

Lịch trình kể trên khá bận rộn nhưng nếu làm đúng, bạn đang quản lý thời gian của mình rất tốt. Bạn dành 3 giờ học trên lớp, 3 giờ tự học và 2 giờ làm thêm nhưng vẫn có 2 giờ chơi thể thao và giao lưu với bạn bè.