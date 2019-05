Những hiểu lầm phổ biến về MBA

Nhiều người lầm tưởng chỉ nên học MBA khi đã có kinh nghiệm, phải có bằng kinh doanh bậc đại học mới có thể học MBA

Là người có nhiều kinh nghiệm giảng dạy về kinh doanh, ông Victor Kane, Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học khu vực châu Á - Đại học RMIT chia sẻ những hiểu lầm thường gặp về MBA.

Chỉ học MBA khi đã có kinh nghiệm

Thực tế, sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc mới đi làm có nhiều lợi thế trong việc tiếp cận kiến thức mới, "đi tắt đón đầu" kinh nghiệm quản lý từ các "tiền bối" trong quá trình học MBA bởi họ chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi những định kiến, thói quen từ công việc.

Anh Lục Chí Tài, chuyên viên tư vấn bất động sản cao cấp của Tập đoàn Đầu tư DHA, cựu học viên MBA RMIT là một ví dụ. Sau nhiều trăn trở và tham khảo ý kiến thầy cô, các anh chị khóa trước, anh Tài quyết định theo học MBA dù kinh nghiệm chưa có. Kết quả, những giờ học trên lớp, buổi làm việc nhóm cùng đồng môn đến từ nhiều công ty đã giúp anh mở ra cách tư duy đa chiều và cách giải quyết mới mà trước đây chưa từng tiếp cận.

Anh Lục Chí Tài quyết định học MBA khi vừa ra trường và hài lòng với quyết định của mình vì những gì MBA mang lại.

Đi học MBA cũng giúp học viên mở rộng các mối quan hệ công việc, qua đó, tận dụng những cơ hội nghề nghiệp mà các mối quan hệ này mang lại.

Có bằng kinh doanh rồi thì không cần học MBA

MBA không phải phiên bản nâng cấp của bằng kinh doanh mặc dù nội dung có vẻ tương tự. MBA tập trung áp dụng lý thuyết vào thực tế, phát triển những góc nhìn đa chiều về mọi vấn đề nhằm đưa ra cách giải quyết mới, hiệu quả.

Nhiều học viên chia sẻ, học MBA vừa đi làm giúp họ áp dụng ngay được những kiến thức ở lớp vào thực tế công việc, từ đó giải quyết vấn đề trơn tru, hiệu quả hơn.

Đặc biệt, những môn học đặc thù như Design Thinking for Business (Tư duy thiết kế trong kinh doanh) tại Đại học RMIT giúp học viên phát triển tư duy, tập trung vào giải pháp, cởi mở với những ý tưởng mới, đưa ra được cái nhìn toàn cảnh, đa diện về mọi vấn đề.

"MBA cho tôi khối kiến thức tổng quát tốt, khi làm việc thực tế có thể nhìn nhận vấn đề theo nhiều khía cạnh từ tổng quát đến chi tiết, sau đó đưa ra giải pháp phù hợp và đúng đắn", chị Huỳnh Hoa Tường Vy - Trợ lý Tổng Giám đốc MKP Shipping chia sẻ.

Chị Huỳnh Hoa Tường Vy cho rằng MBA giúp chị phát triển tư duy chiến lược và góc nhìn đa chiều về mọi vấn đề

Học MBA rất tốn kém

Bằng MBA là một khoản đầu tư dài hạn có giá trị lâu dài. Cái bạn có được là kiến thức, trải nghiệm quốc tế và những mối quan hệ có lợi. Nhiều cựu học viên chia sẻ, sau khóa học MBA, họ nhận được nhiều hơn chỉ một tấm bằng, đó là cơ hội nghề nghiệp từ bạn học, những mối quan hệ bạn bè thân thiết, những mối quan hệ chuyên nghiệp mà thậm chí tiền không mua được.

Chị Lê Vũ Châu Giang (GiGi Le), cựu sinh viên bậc thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại RMIT chia sẻ: "Tôi chưa từng hình dung mình sẽ có một cuộc sống như hiện tại trước khi theo học Thạc sĩ MBA tại RMIT. Trong quá trình làm việc nhóm, thật bất ngờ một người bạn cùng lớp đã mời tôi về làm việc tại công ty của anh ấy. Những kiến thức về quản lý đã giúp tôi chứng minh năng lực làm việc với các đồng nghiệp tại Australia. Sau một thời gian thử việc, tôi được nhận vào làm chính thức và điều đó đánh dấu bước đầu tiên trên con đường xây dựng sự nghiệp của tôi ở Australia".

Những mối quan hệ bạn bè, đối tác giá trị từ bạn học, giảng viên là kết quả của khóa học MBA.

Phải có bằng kinh doanh bậc đại học mới có thể học MBA

Thực tế, rất nhiều học viên học các ngành ngoài kinh doanh ở bậc đại học hoặc làm việc tại các lĩnh vực khác nhau chọn MBA như một bước đệm lên vị trí quản lý hay chuyển sang kinh doanh.

Tại các chương trình MBA đạt chuẩn quốc tế như RMIT, học viên "ngoại đạo" sẽ được học 4 môn nền tảng kinh doanh như Leadership & Management (Lãnh đạo & Quản lý), Design Thinking for Business (Tư duy Thiết kế trong Kinh doanh), Marketing for Managers (Marketing cấp quản lý), và Financial Analytics for Managerial Decisions (Phân tích Tài chính cho quyết định quản lý) trước khi học các môn chuyên sâu. Điều này giúp họ dễ dàng tiếp nhận các môn học tiếp theo.

Chị Huỳnh Thị Bích Ngọc, cựu học viên MBA tại RMIT, cho biết: "Tôi tốt nghiệp Đại học Luật, sau một thời gian làm việc tại công ty luật, tôi nghĩ mình cần mở rộng kiến thức về kinh doanh và quản trị để làm việc tốt hơn và thăng tiến. Chương trình MBA tại RMIT đã cho tôi kiến thức quý giá, giúp tôi áp dụng vào thực tế công việc rất nhiều".

Việc có bằng đại học ở một chuyên ngành khác ngoài kinh doanh còn được coi là thuận lợi vì các kiến thức và kỹ năng ngoài kinh doanh làm tăng thêm sự đa dạng về quan điểm cho các lớp học MBA.

