Những điều cha mẹ nên lưu ý khi cho trẻ học tiếng Anh sớm

Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới. Theo thạc sĩ Oliver Newman, những năm gần đây, độ tuổi bắt đầu học tiếng Anh của trẻ ngày càng sớm. Các bậc phụ huynh Việt dành sự đầu tư lớn, tạo điều kiện để con em mình làm quen với tiếng Anh.

Newman cũng cho rằng, độ tuổi thích hợp để bắt đầu cho trẻ học ngoại ngữ là 3 tuổi. Ông dẫn các nghiên cứu của Đại học Harvard cho biết, việc học ngoại ngữ từ sớm giúp trẻ tăng khả năng tư duy phản biện, sự sáng tạo và trí tuệ cũng linh hoạt hơn.

"Trẻ được tiếp xúc với ngoại ngữ khi còn chưa nhận thức được đó là việc học sẽ cảm thấy thoải mái giống như việc học tiếng mẹ đẻ. Ở độ tuổi này, trẻ đang hứng thú với việc học nói, với những âm điệu ngôn ngữ mới nên mọi thứ còn khá dễ dàng", vị chuyên gia này cho biết thêm.

Ngoài ra, kết hợp giữa việc học tiếng Anh với những trò chơi bổ ích sẽ tạo cho trẻ cảm giác thích thú. Các bé sẽ tự tin, bạo dạn hơn khi giao tiếp với người khác.

Thông thường, các bé sẽ được làm quen với môi trường Anh ngữ thông qua những hình ảnh, bài hát, video, câu chuyện… bằng tiếng Anh; hoặc giao tiếp với giáo viên bản ngữ ngay từ đầu để có được cách phát âm tự nhiên.

Với những em nhỏ bộc lộ năng khiếu tiếng Anh từ sớm, bố mẹ cần có định hướng phù hợp để bé phát triển một cách toàn diện các kỹ năng. Dưới đây là một số lưu ý khi cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh sớm.

Phân biệt rạch ròi giữa hai ngôn ngữ

Nhiều phụ huynh lo lắng khi cho con học tiếng Anh sớm sẽ làm con loạn ngôn ngữ, không phân biệt được tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ. Điều này xảy ra do bố mẹ nói lẫn lộn. Chẳng hạn, khi muốn hỏi trẻ "quả táo tên tiếng Anh là gì?", bố mẹ nên đặt câu hỏi "What is this?" cùng với hình ảnh quả táo để bé hình dung và nhận biết tốt hơn.

Cần sự chính xác cao

Ông Oliver Newman cũng dẫn chứng về sự điều chỉnh trong phương pháp dạy tiếng Anh để phù hợp với ngữ cảnh người học. Theo đó, khi giáo viên giơ quả chanh màu xanh lên và hỏi các học viên tên gọi bằng tiếng Anh, đa phần các em trả lời là "lemon". Thực tế, "lemon" có nghĩa là quả chanh màu vàng, quả chanh màu xanh chúng ta hay sử dụng được gọi là "lime" trong tiếng Anh.

Sự nhầm lẫn này là do nội dung trong các giáo trình tiếng Anh nước ngoài chưa chi tiết những yếu tố về vùng miền. Do đó, bố mẹ cũng cần quan tâm đến chất lượng của những nội dung bài học ngay từ khi con mới bắt đầu học tiếng Anh.

Sự khác nhau của 2 quả chanh về nghĩa giữa các vùng miền tại một giáo trình điện tử.

Kiên trì

Thông thường, trẻ mất gần 2 năm kể từ khi sinh ra mới có thể nói được tiếng Việt một cách rành mạch. Tiếng Anh cũng vậy, trẻ cần có thời gian để "thẩm thấu". Bố mẹ không nên sốt ruột.

Học dưới nhiều hình thức

Nhắc đến học, phần lớn các bậc phụ huynh nghĩ ngay đến việc ngồi vào bàn cùng sách vở. Tuy nhiên, để tạo hứng thú cho trẻ, bố mẹ nên sử dụng các hình thức mới như chơi trò chơi, học hát, xem những bộ phim ngắn bằng tiếng Anh…

Trẻ học tiếng Anh online tại nhà qua máy tính bảng.

"Học tiếng Anh online là phương pháp giúp trẻ tiếp cận với ngôn ngữ này một cách linh hoạt và nhanh chóng. Cách thức này cho phép trẻ học được mọi lúc mọi nơi, giúp ba mẹ tiết kiệm thời gian đưa đón con mỗi ngày đến lớp", chuyên gia Newman cho biết.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định không phải tất cả giáo trình trực tuyến đều mang lại hiệu quả cao. "Nó chỉ mang lại hiệu quả cao khi thống nhất với giáo trình sách, và được xây dựng khoa học, hợp lý. Cấp độ từ đơn chỉ thích hợp cho trẻ tuổi mẫu giáo", giảng viên đưa ra lời khuyên.

Là một trong những đơn vị đầu tiên ở Việt Nam áp dụng phương pháp dạy tiếng Anh trực tuyến Blended - Learning với các chương trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu học tập dành cho các bé từ 3 -14 tuổi, Alokiddy có những điều chỉnh để phù hợp với ngữ cảnh người học.

"Blended Learning là một trong những phương pháp học tập kết hợp giữa cách học truyền thống và các học hiện đại. Thay vì chỉ nắm 40-50% kiến thức, các em có thể ghi nhớ kiến thức lâu hơn và đạt hiệu quả giao tiếp 80-90%", vị chuyên gia này cho biết thêm.

Với mục tiêu "học mà chơi, chơi mà học", Alokiddy áp dụng phương pháp đào tạo thông qua việc sử dụng các hình ảnh, âm thanh, câu chuyện…để chuyển tải nội dung bài học đến trẻ.

Cụ thể, trẻ sẽ học trên những video bài giảng online được quay dựng sẵn, theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao. Các bài học được thiết kế sinh động. Công nghệ nhận diện phát âm và công nghệ giao tiếp cùng robot giúp trẻ chuẩn hóa phát âm, nghe nói tiếng Anh tốt. Ngoài ra, trẻ được tiếp xúc với giáo viên bản ngữ để rèn luyện các kỹ năng nghe - nói, giao tiếp chuẩn từ đầu.

