We had a whale of a time on holiday. (Chúng tôi đang tận hưởng thời gian tuyệt vời của kỳ nghỉ).

Was Helen pleased about getting that job? - Pleased? She was on cloud nine! (Helen có hài lòng khi nhận công việc đó không? - Hài lòng như? Cô ấy như trên chín tầng mây!)