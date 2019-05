Thứ tư, 22/5/2019, 09:18 (GMT+7)

Những cách diễn đạt thay thế 'on the other hand'

"On the other hand" (mặt khác) là liên từ trong câu thể hiện sự đối lập, tương tự "Having said that" (dù đã nói vậy), "However" (tuy nhiên).