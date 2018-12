Những 9X Việt từ chối Đại học Harvard

Nguyễn Hoàng Quyên (23 tuổi, Hà Nội), cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm 2012, em được 6 đại học nổi tiếng ở Mỹ, gồm Harvard, Stanford, Yale, Brown, Columbia và Chicago cấp học bổng. Trong đó Harvard, Stanford, Quyên không hy vọng vì độ khó và mức độ cạnh tranh cao.

Nguyễn Hoàng Quyên (giữa) là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Từng lặng người vì hạnh phúc khi nhận được điện thoại chúc mừng từ trường Harvard, Quyên sau đó khiến bạn bè ngỡ ngàng bởi từ chối ngôi trường danh tiếng này. Em giải thích không muốn tiếp tục cuộc đua giữ ngôi vị số 1 ở ngôi trường tập hợp những học sinh đều giỏi. Ngoài ra, Harvard thiên về học thuật trong khi Quyên muốn được học trong ngôi trường trẻ trung với nhiều hoạt động sôi nổi.

Để trung thành với con người và ước mơ hoạt động tình nguyện của bản thân, Quyên sau đó chọn Stanford University. Trước đó, nữ sinh trường Ams là tình nguyện viên của mạng lưới lãnh đạo trẻ Đông Nam Á SEALNET trụ sở ở Việt Nam. Năm 2011, em sang Singapore thực hiện dự án về người lao động nhập cư, tiếp xúc với những hoàn cảnh lao động bị bạo hành hoặc lạm dụng. Những chuyến đi cùng SEALNET giúp Quyên trải nghiệm và trưởng thành.

Võ Tường An (18 tuổi, Quảng Ngãi) tháng 4 vừa qua cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi từ chối Đại học Harvard với mức hỗ trợ tài chính 63.900 USD/năm (hơn 1,4 tỷ đồng) trong suốt 4 năm. Giống Hoàng Quyên, Tường An "nói không" bởi muốn học tập trong môi trường năng động và trung thành với ước mơ làm tình nguyện.

Em chọn Stanford - nơi có nhiều cơ hội để sinh viên phát triển cả thể chất lẫn tinh thần với nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ sôi nổi. Mức hỗ trợ tài chính đại học này cấp cho An là hơn 66.000 USD/năm (hơn 1,5 tỷ đồng), trong 4 năm học.

Võ Tường An nhận nhiều học bổng từ 12 đại học danh tiếng thế giới tại Mỹ, khi ở tuổi 17.

Nữ sinh quê Quảng Ngãi ngoài ra còn nhận được học bổng toàn phần của 10 đại học danh tiếng khác của Mỹ như: Yale, Cornell, Dartmouth, Wellesley... Những thành tích trước đây của Tường An cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Năm lớp 8 khi đang học ở THCS Nguyễn Tự Tân (Quảng Ngãi), em được Đại học Misissippi (Mỹ) cấp học bổng và mời tham gia một trại hè. Trường John Bapst Memorial (Mỹ) sau đó cũng mời An sang học THPT.

Những năm cấp ba ở xứ người, nữ sinh Việt Nam Võ Tường An nổi tiếng bởi kết quả học tập xuất sắc và là thủ lĩnh của nhiều phong trào xã hội. Em đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục ở Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc và Texas (Mỹ) mang tên International Catalysts for Empowerment (ICE). An là học giả trẻ toàn cầu tại Đại học Yale trong chuyên đề an ninh và hoạt động quốc tế năm 2014.

Bảo lưu chương trình học đại học một năm để phát tiển dự án ICE đến các vùng quê Việt Nam, tháng 9/2017, Tường An sẽ trở lại Mỹ để học ở Đại học Stanford.

Tháng 6/2016, Phạm Thanh Tùng (24 tuổi, tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa của Đại học Y Hà Nội) từ chối trường Harvard T.H.Chan school of public health để vào Đại học Johns Hopkins học chương trình thạc sĩ ngành Dịch tễ học. Trong lĩnh vực y tế công cộng, Johns Hopkins luôn đứng vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Phạm Thanh Tùng (24 tuổi) nhận học bổng thạc sĩ y khoa của Đại học Harvard, Johns Hopkins.

Trước đó, Thanh Tùng nhận được học bổng toàn phần của Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF để học thạc sĩ Dịch tễ học tại Mỹ, học bổng toàn phần của chính phủ Thuỵ Điển (Swedish Institute Study Scholarships) cũng học chương trình này, tại Học viện Karolinska - nơi hàng năm trao giải Nobel Y học và Sinh lý học.

Trong bài luận gửi các trường đại học, nam sinh trường Y nói về thực trạng của Việt Nam với những bệnh viện ung thư chật kín người bệnh ở giai đoạn cuối, bệnh nhân phải sử dụng hết khoản tiền mà cả gia đình dành dụm được để chữa bệnh khi chương trình bảo hiểm chưa chi trả hết mọi chi phí, hệ thống dữ liệu và theo dõi ung thư quốc gia chưa được xây dựng... Những khó khăn đó tạo động lực cho Tùng thực hiện ước mơ xây dựng chương trình sàng lọc và phòng chống ung thư cho Việt Nam.

Em đồng thời tham gia nghiên cứu và khởi động một số dự án nhỏ giúp sinh viên y sẵn sàng đối mặt với sự gia tăng của các bệnh mãn tính trong nước.

Quỳnh Trang tổng hợp

>>Nữ sinh Quảng Ngãi giành 12 học bổng đại học nổi tiếng thế giới

>>5 nam sinh Việt Nam ở Đại học Harvard