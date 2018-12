Những lý do nên du học New Zealand

Những ưu điểm nổi bật khi du học New Zealand

New Zealand là một trong những nước được nhiều học sinh Việt Nam lựa chọn. Đây là nước không quá xa và sở hữu nhiều ưu điểm như: thuộc khối thịnh vượng chung, mức sống cao, người dân thân thiện, đất nước nhiều cơ hội, giáo dục xếp hàng đầu thế giới, sinh viên quốc tế được ở lại làm viêc sau khi tốt nghiệp và định cư khi đủ điều kiện, du học mang theo gia đình…

New Zealand là một trong những nước có nền giáo dục chất lượng cao hàng đầu thế giới; đứng số một toàn cầu về Chỉ số giáo dục chuẩn bị cho tương lai (theo EIU 9/2017); visa xét nhanh và hệ thống nhắc gia hạn visa thân thiện, tự động.

Xứ sở kiwi còn có mức chi phí du học hợp lý: học phí mỗi năm bậc phổ thông là 13.000-27.000 NZD, cao đẳng 12.000-18.000 NZD, đại học 22.000-32.000 NZD, chi phí sinh hoạt 12.000-16.000 NZD. Tham khảo thêm chi phí chính xác tại đây.

Đặc biệt, khi du học sinh tới đây học tiến sĩ sẽ được hưởng mức học phí 7.000-9.000 NZD một năm - như sinh viên bản xứ.

Sinh viên tiết kiệm thời gian với chương trình cao đẳng 2 năm, đại học 3 năm, thạc sĩ 1,5-2 năm, tiến sĩ 3-5 năm.

Các trường đào tạo đa ngành: bằng đơn - kép, bạn có thể học một lúc hai chuyên ngành giúp rút ngắn thời gian học, tăng cơ hội nghề nghiệp.

Sinh viên được thực tập hưởng lương khoảng 2.000-3.000 NZD mỗi tháng với các ngành Quản trị khách sạn, Nhà hàng, Du lịch, Đầu bếp, Cơ khí…

Bạn có thể mang theo vợ - chồng - con đi theo nếu du học sinh học level 8 trở lên. Người đi theo được cấp visa làm việc, con cái được học miễn phí đến năm 18 tuổi.

Sinh viên được ở lại làm việc 1-3 năm sau khi tốt nghiệp tùy theo ngành học và bậc học và định cư theo dạng tay nghề khi đủ điều kiện. Du học sinh có thể mua nhà và đầu tư khác tại New zealand.

Chương trình học đa dạng

Bậc học: Bạn có thể chọn học Ngoại ngữ - dành cho mọi đối tượng; phổ thông dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên; dự bị đại học, dành cho học sinh hết lớp 11 trở lên; cao đẳng - dành cho học sinh hết lớp 11 trở lên.

Còn chương trình đại học, dành cho học sinh hết lớp 12 trở lên; thạc sĩ, tiến sĩ dành cho sinh viên hết đại học trở lên.

Học sinh có thể tham gia du học hè tại nước này.

Ngành học dễ tìm việc, dễ xin định cư:

Sinh viên có thể chọn một trong số hơn 500 chuyên ngành học thuộc các lĩnh vực: Kinh doanh, Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Luật, Khoa học tự nhiên, Máy tính, Nghệ thuật, Kiến trúc, Xây dựng, Giáo dục, Y, Dược cùng nhiều chuyên ngành khác…Xem thêm những ngành học dễ tìm việc tại đây và những ngành được ưu tiên định cư trên website.

Lưu ý làm visa và xin việc làm tại New Zealand

Visa: Xét nhanh, bạn sẽ có thông báo đầu tiên hầu như chỉ sau hai tuần; tiện lợi - do áp dụng chính sách nộp hồ sơ online, bạn không cần đến LSQ New Zealand mà chỉ cần cung cấp tài liệu online.

Bạn còn được cấp visa pathway, chính sách thủ tục minh bạch - mọi thông tin được công khai, xét công bằng, bất luận thành phần gia đình và xã hội của bạn.

Hệ thống nhắc gia hạn visa tự động, hầu như chỉ có với văn phòng visa New Zealand

Việc làm:

Sinh viên được phép làm 20h mỗi tuần trong thời gian học với mức lương tối thiểu khoảng 15NZ một giờ, làm toàn thời gian vào các kỳ nghỉ hè, lễ, tết. Những ngành sinh viên hay làm thêm: khách sạn, nhà hàng, nông nghiệp, nhà máy, xưởng và một số việc văn phòng.

Vợ, chồng đi theo được cấp visa làm việc toàn thời, các bạn này có thể chọn làm trong những lĩnh vực nên trên, hoặc làm đúng chuyên môn mình đã có từ Việt Nam.

Sinh viên có thể trở thành công dân New Zealand sinh sống và làm việc tại Anh, Australia, Mỹ, Canada mà không cần visa.

Dưới đây là danh sách 20 công việc đại diện cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau không chỉ đang phát triển mạnh mẽ mà còn được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thập kỷ tới (số liệu từ dự báo của Cục thống kê lao động Mỹ từ năm 2010-2020 - Nguồn: US Bureau of Labor Statistics (BLS) for 2010 to 2020).

Chương trình học bổng

Tất cả các trường tại New Zealand đều có học bổng 100% dành cho sinh viên xuất sắc.

Học bổng được xét trên hai tiêu chí căn bản: Academic top down - lấy điềm học thuật từ cao xuống thấp và First come first serve - hồ sơ nộp trước được ưu tiên xét.

Tại New Zealand, sinh viên theo học nghề vẫn có thể lấy bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Dưới đây là liệt kê một số học bổng dưới 100% học phí:

Trường Chương trình Gía trị học bổng Đại học Auckland Thạc sĩ Kinh doanh 30.000 NZD mỗi năm Đại học Kỹ thuật Auckland Tất cả các chuyên ngành 3.000-10.000 NZD Đại học Waikato Dự bị đại học, đại học và sau đại học 10.000 NZD Đại học Lincoln Tất cả các chuyên ngành 10.000 NZD Đại học Victoria Wellington Tất cả các chuyên ngành 10-100% học phí Đại học Massey Tất cả các chuyên ngành 10-100% học phí Đại học Otago Tất cả các chuyên ngành 10-100% học phí Cao đẳng quốc tế Canterbury - Đại học Canterbury Dự bị đại học 4.000 NZD Taylors College (Auckland) Tất cả các chuyên ngành 2.500-5.000 NZD EDENZ College Tiếng Anh 24 tuần Dự bị đại học 2.000 NZD Học viện công nghệ miền Nam SIT Tất cả các chuyên ngành Miễn phí 24-36 tuần tiếng Anh Trường Quản trị khách sạn quốc tế PIHMS Tất cả các chuyên ngành 50%-100% học phí khóa tiếng Anh và giảm 20% phí nhà ở Trường Khách sạn du lịch Queenstown Resort College Tất cả các chuyên ngành 5.000 NZD Học viện công nghệ quốc gia New Zealand (NTEC) Chương trình cao đẳng các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Nhà hàng & Khách sạn và Nghệ thuật ẩm thực 50% học phí (NZD 8.000)

Các trường học ở New Zealand

Đại học: Nước này có 8 đại học và cả 8 trường này đều nằm trong Top 3% các trường đại học tốt nhất thế giới theo QS World Uni. Thứ hạng các trường năm 2018 như sau:

Thứ hạng New Zealand Thứ hạng thế giới Trường 1 82 Auckland University 2 151 University of Otago 3 214 University of Canterbury 4 219 Victoria University of Wellington 5 292 Waikato University 6 316 Massey University 7 319 Lincoln University 8 441-450 Auckland University of Technology

Bên cạnh 8 trường đại học công lập, hệ thống giáo dục xứ sở Kiwi còn có 18 Học viện Khoa học Công nghệ (ITPs) và hơn 500 cơ sở giáo dục tư nhân chuyên đào tạo hàng trăm ngành nghề.

STT Các học viện kỹ nghệ (ITPs) 1 Nelson Marlborough Institute of Technology(NMIT) 2 Southern Institute of Technology(SIT) 3 Whitireia Community Polytechnic 4 Wellington Institute of Technology(Weltec) 5 Unitec New Zealand 6 Universal College of Learning(UCOL) 7 Ara Institute of Canterbury(ARA) 8 Ara Institute of Canterbury(ARA) 9 Eastern Institute of Technology (Hawkes Bay)(EIT) 10 Northland Polytechnic(NorthTec) 11 Otago Polytechnic 12 Tai Poutini Polytechnic 13 The Open Polytechnic of New Zealand 14 Toi Ohomai Institute of Technology 15 Waikato Institute of Technology(Wintec) 16 Western Institute of Technology at Taranaki(WITT)

Trường phổ thông:

Giáo dục bậc phổ thông của New Zealand cũng là lựa chọn đáng tin cậy đối với nhiều phụ huynh Việt Nam. Hệ thống NCEA (chứng chỉ giáo dục quốc gia) được thiết kế phù hợp với khả năng và tính cách của từng học sinh. Các em học theo hệ thống tín chỉ và được chọn môn theo sở thích, định hướng nghề nghiệp của mình. Sau khi tốt nghiệp cấp độ 3, các em có thể vào các trường đại học ở New Zealand hoặc các nước khác.

Một số trường phổ thông chất lượng cao tại New Zealand:

Auckland Grammar School Napier Boys’ High School Auckland International College Nelson College For Girls Epsom Girls Grammar Schools Massey High School Westlake Boys High School Avondale College Westlake Girls High School Garin College, Nelson Wellington High School Waimea College Wellington Girls’ College Glendowie College Newlands College Logan Park High School Paraparaumu College Wakatipu High School Aotea College Takapuna Grammar School Wellington College Heretaunga College St Patrick’ College Wellington Mount Albert Grammar School Hutt Valley High School Botany Downs Secondary College

Xem danh sách đầy đủ tại đây.

