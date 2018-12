Nhiều trường học Hà Tĩnh phải mời giáo viên về hưu đứng lớp

Gần hết một học kỳ I năm học 2018-2019, trường Tiểu học Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) vẫn chưa đủ giáo viên. Trường có 18 lớp với 516 học sinh, song chỉ có 17 giáo viên văn hóa. Do không tuyển được người, Ban giám hiệu phải hợp đồng với một cô giáo đã nghỉ hưu từ một năm trước để đảm bảo số lượng giáo viên văn hóa tối đa là một người/một lớp.

Học sinh trường Tiểu học Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Ảnh: Trường Cẩm Duệ

Thực trạng không tuyển dụng được nhân sự cũng xảy ra ở trường Tiểu học Cẩm Phúc (Cẩm Xuyên). Trường có 13 lớp song chỉ có 12 giáo viên dạy văn hóa. Để "chữa cháy", hai cô Hiệu trưởng và Hiệu phó đã thay nhau giảng dạy.

"Do có thông tin sẽ được bổ sung giáo viên vào năm học mới, sau khai giảng dù thiếu trường vẫn chờ. Cuối tháng 11, chúng tôi phải xin ý kiến cấp trên sáp nhập từ 3 lớp 3 thành 2 lớp 3 để đảm bảo số lượng giáo viên văn hóa", Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hương nói.

Theo lãnh đạo các nhà trường, phương án mời giáo viên về hưu trở lại cũng rất gian nan. Bởi đa số tuổi cao, vướng bận gia đình. "Đơn vị phải làm công tác tư tưởng, vận động mãi họ mới đồng ý trở lại giúp đỡ", một Hiệu trưởng nói.

Ông Đặng Quốc Hà, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên cho biết, địa bàn hiện có 27 trường mầm non và tiểu học thiếu giáo viên. Trong đó, hệ tiểu học so với định biên tỉnh giao thiếu 76 người, mầm non 50 người.

"Khi tuyển dụng, ngoài bằng đào tạo chính quy thì ứng viên được yêu cầu phải có bằng Tin học và tiếng Anh, song đa phần chưa đáp ứng nên không được ứng tuyển. Phòng đang chờ chủ trương của tỉnh để đưa ra giải pháp tuyển dụng mới", ông Hà nói.