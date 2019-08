Nhiều học bổng Anh, Mỹ, Australia, Singapore kỳ mùa Xuân 2020

Các chương trình THPT, Dự bị quốc tế, Cử nhân, Thạc sĩ của nhiều trường đại học danh tiếng tại Anh, Mỹ, Australia, Singapore… cấp học bổng tới 100%.

Nếu bạn đang ấp ủ dự định du học nhưng gặp rào cản về vấn đề tài chính, hãy tìm kiếm học bổng lên tới 100% để yên tâm học tập và có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Dream World tổng hợp nhiều suất học bổng giá trị cho kỳ học tháng 1/2020.

Dream World tổng những những suất học bổng cho kỳ nhập học mùa Xuân 2020

Học bổng Anh quốc

- Chương trình THPT, Dự bị quốc tế: Học bổng 100% học phí tại Bosworth Independent College, Brooke House College; 70% học phí tại Abbey DLD Colleges, Bellerbys College; 55% học phí tại CATS Colleges; 50% học phí tại Kings Education; 100% học phí khóa Dự bị đại học tại Newcastle University; 5.000 GBP khóa Dự bị đại học tại Bournemouth University; 3.000 GBP khóa Dự bị đại học tại East Anglia University, Manchester Metropolitan University...

- Chương trình Cử nhân, Thạc sĩ: Học phí 100% học phí khóa Cử nhân tại BPP University; 50% học phí tại Bournemouth University, Nottingham Trent University, University of Northampton; 50% học phí khóa Cử nhân tại University of Huddersfield; 50% học phí khóa Thạc sĩ tại University of Gloucestershire; 2.000 GBP tại Coventry University...

Học bổng Mỹ

- Chương trình THPT, Dự bị quốc tế: Học bổng 30.000 USD tại St John Paul II Academy, St Pius X High school; 24.000 USD tại Marian Catholic Highschool, Cretin Derham Hall High school; 15.000 USD tại Bishop Montgomery High school, Lexington Catholic Highschool and Mary Queen of the Holy Rosary; 50% học phí tại CATS Academy Boston, Bakersfield Christian High school, Lansdale Catholic High school...; 20-60% học phí tại Mercyhurst Prep school, Lincoln Academy, Canyonville...

- Chương trình Cử nhân, Thạc sĩ: Học bổng toàn phần tại University of Dalaware, 20.000 USD/năm khóa Cử nhân tại Elmhurst College, University of the Pacific, Full Sail University, University of Dayton; 18.000 USD/năm khóa Cử nhân tại Adelphi University...

Học bổng Australia

- Chương trình THPT, Dự bị quốc tế: Học bổng 50% học phí khóa THPT và 30% học phí khóa Dự bị đại học tại Eynesbury College; 5.000 AUD tại Taylors College; 5.000 AUD khóa phổ thông tại Queensland Government School; 25% học phí khóa Dự bị đại học tại Queensland University of Technology, La Trobe University; 10.000 AUD khóa Dự bị đại học tại University of New South Wales; 20% học phí khóa Dự bị đại học tại Deakin College; 3.000 AUD khóa Dự bị đại học tại University of Technology Sydney...

- Chương trình Cử nhân, Thạc sĩ: Học bổng toàn phần tại University of Technology Sydney; 100% học phí tại University of Tasmania, Monash University; 100% học phí khóa Cử nhân và 14.000 AUD khóa Thạc sĩ tại University of Melbourne; 50% học phí tại Western Sydney University; 10.000 AUD khóa Cử nhân và toàn phần khóa Thạc sĩ tại University of Sydney; 50% học phí tại University of Newcastle; 50% học phí tại Griffith University; 20% học phí tại Deakin University; 25% học phí tại La Trobe Sydney...

Học bổng Singapore

- Chương trình THPT, Dự bị quốc tế: Học bổng 6.000 SGD tại Dimensions International College; 50% học phí khóa Dự bị tại Kaplan Singapore, Curtin Singapore; 33% học phí khóa Dự bị tại Amity Institute...

- Chương trình Cử nhân, Thạc sĩ: Học bổng 3.000 SGD khóa Cử nhân và 3.800 SGD khóa Thạc sĩ, miễn phí ghi danh từ trường Học viện MDIS; 100% học phí năm đầu khóa Cử nhân tại Học viện Quản lý Singapore (SIM); 25% học phí tại Curtin Singapore; học bổng 2.200 SGD khóa Cử nhân và 2.500 SGD khóa Thạc sĩ tại Học viện SDH Institute Singapore...

- Hiện trường James Cook University Singapore cấp học bổng 100% học phí kỳ nhập học tháng 11/2019 và nhiều suất học bổng khác cho kỳ nhập học tháng 1/2020.

(Nguồn: Dream World)