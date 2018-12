Nhiều ưu đãi khi học thạc sĩ tại Đại học Northeastern, Mỹ

Visco sẽ giới thiệu những ưu đãi đặc biệt cho kỳ nhập học năm 2018 khóa thạc sĩ tại Northeastern University, khu học xá Boston và San Jose trong hội thảo diễn ra tại Hà Nội và TP HCM.

Chương trình diễn ra tại hai thành phố lớn theo lịch sau:

Hà Nội: 17h, thứ Sáu, ngày 23/3, tại văn phòng Visco, tầng 5, sảnh B, tòa D2, Giảng Võ, Ba Đình.

TP HCM: 17h, thứ Sáu, ngày 2/4/, tại văn phòng Visco TP HCM, 101 Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 1.

Khi đăng ký làm hồ sơ du học với Visco, bạn sẽ nhận ưu đãi cho khóa thạc sĩ gồm: miễn hoàn toàn phí dịch vụ, tặng lệ phí xin visa 160 USD, hỗ trợ vé máy bay 650 USD, không yêu cầu GMAT, không cần kinh nghiệm làm việc.

Bạn cũng có thể tham khảo các thông tin chi tiết về khóa học, chương trình học và cách thức nộp hồ sơ du học Mỹ, Đại học Northeastern trong các buổi hội thảo.

Đại học Northeastern được xếp hạng 40 quốc gia, Top 5 trường đại học tại Boston.

Đại học Northeastern

Thành lập năm 1898, thuộc nhóm trường hạng một (Tier 1) Mỹ với gần 21.000 sinh viên.

Đại học Northeastern được xếp hạng 40 quốc gia, theo US News and World Report, nằm trong top 5 trường đại học tại Boston, là trường có số lượng sinh viên quốc tế đông nhất bang Massachusetts và thứ 7 toàn nước Mỹ.

Chương trình cử nhân Kinh doanh của trường xếp thứ 27 quốc gia theo tạp chí BusinessWeek, xếp hạng một về dịch vụ hỗ trợ việc làm và thực tập theo Princeton Review, hạng một về chương trình Co-ops - vừa học vừa làm (theo U.S. News & World Report), thứ 56 "Best Business Graduate Schools" (U.S. News and World Report).

Các ngành thế mạnh của trường là: Kinh doanh, Kinh tế, Kiến trúc, Công nghệ sinh học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật, MBA; chương trình Co-op (vừa học vừa làm). Tham khảo thêm thông tin về trường tại đây.

Các khu học xá đại học Northeastern

Trường có nhiều ưu đãi cho các chuyên ngành được quan tâm, dễ kiếm việc làm và đáp ứng nhu cầu cao của thị trường việc làm.

Các chuyên ngành thạc sĩ được ưu đãi tại khu học xá Boston gồm: Commerce & Economic Development, Corporate & Organizational Communication, Global Studies & International Relations, Informatics, Leadership, Non-profit Management, Project Management, Regulatory Affairs for Drugs, Biologics, and Medical Devices.

Đại học Northeastern có khuôn viên xinh đẹp rộng 30 hecta tại trung tâm thành phố Boston, Massachusetts, giao thông công cộng thuận tiện, dễ dàng đi bộ tới các di tích lịch sử hoặc trung tâm dịch vụ giải trí. Từ Boston có thể dễ dàng di chuyển tới thành phố New York, Philadelphia và Washington DC bằng tàu, hoặc chỉ mất 2-3h đi xe tới bãi biển Atlantic.

Các chuyên ngành thạc sĩ được ưu đãi tại khu học xá San Joe, bang Califonia: Project Management, Analytics, Regulatory Affairs for Drugs, Biologics, and Medical Devices.

Trong đó, khu học xá San Jose được nhiều sinh viên lựa chọn để học khối ngành STEM khi muốn tìm kiếm cơ hội việc làm tại trung tâm công nghệ của thế giới. Khu học xá Silicon Valley, Đại học Northeastern cho phép sinh viên ghé thăm và làm việc với các công ty địa phương để nâng cao kinh nghiệm học hỏi thông qua các chương trình, dự án trong chương trình học, cơ hội thực tập và thực tập hưởng lương (Co-op, internships, Experiential Learning Projects và OPT).

California còn có thời tiết dễ chịu - đây cũng là một trong các lý do sinh viên lựa chọn khu học xá này.

