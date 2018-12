Nhiều lựa chọn khi du học tại ĐH Monash, Australia

Monash được đánh giá là một trong những đại học sáng tạo nhất của Australia ở châu Á. Theo chỉ số của Thomson Reuters, trường thuộc Top 75 của châu Á về phát minh và các giải pháp cho những thách thức lớn của thời đại.

Nhằm giới thiệu rõ hơn chương trình đào tạo, tuyển sinh, trường sẽ tổ chức buổi hội thảo du học tại hai thành phố lớn. Chương trình diễn ra theo lịch cụ thể như sau:

Hà Nội: từ 16h-18h, thứ Sáu, ngày 6/1/2017, tại khách sạn Movenpick, 83A Lý Thường Kiệt.

TP HCM: từ 9h-11h, Chủ nhật, ngày 8/1/2017, tại khách sạn Sài Gòn Prince, 63 Nguyễn Huệ, quận 1.

Hội thảo sẽ giúp bạn định hướng nghề nghiệp, chọn chương trình, lộ trình học; thông tin cập nhật về Hot jobs tại Australia; kiểm tra hồ sơ xin học - học bổng; các quy định ESOS và vấn đề thị thực; dịch vụ và chương trình hỗ trợ, an toàn và an ninh cho du học sinh…

Hội thảo mở cửa miễn phí tự do cho tất cả phụ huynh và học sinh, đăng ký tham dự tại đây.

Học sinh, sinh viên có nhu cầu xin học - học bổng nên mang theo bản sao bảng điểm, học bạ, chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) để được trường xét hồ sơ tại chỗ.

Ngoài ra, trường còn tổ chức tọa đàm “Hòa nhập và bí quyết học tốt hơn” dành cho những học sinh đã xin học, chấp nhận nhập học hay sắp lên đường nhập học tại Monash Uni và Monash College đầu năm 2017.

Buổi tọa đàm diễn ra như sau:

Hà Nội: từ 16h-18h, ngày 6/1/2017, tại khách sạn Movenpick, 83A Lý Thường Kiệt.

TP HCM: từ 11h-12h30, Chủ nhật, ngày 8/1/2017, tại khách sạn Sài Gòn Prince, 63 Nguyễn Huệ, quận 1.

Đại học Monash

Các khuôn viên, trung tâm, và liên minh thế giới của Đại học Monash tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên của trường tại thay đổi khuôn viên, trao đổi học tập, thực tập và nghiên cứu dễ dàng. Ví dụ liên minh Warwick-Monash tạo điều kiện thuận lợi cho số lượng lớn sinh viên trao đổi giữa hai trường. Bạn có thể du học dài hay ngắn hạn tại Trung tâm Monash University Prato để có những trải nghiệm quý, tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Sinh viên các khoa của Monash đều có cơ hội trao đổi học tập trong những lĩnh vực liên quan ở nhiều trường trên thế giới.

Đại học Monash được bình chọn là một trong những trường đại học tốt nhất tại Australia và xếp thứ 56 trên thế giới về việc làm cho sinh viên sau khi ra trường (Global Employability University Rankings, 2015); các CEO và các nhà tuyển dụng toàn cầu thích tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Monash (Global Employability Rankings, 2011–2015, New York Times).

Monash nằm trong Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng của The Times Higher Education World University Rankings (2016-2017) và The Academic Ranking of World Universities 2016.

Bạn có thể chọn học cử nhân một hay hai bằng cùng lúc, thạc sĩ đơn hoặc kép, nghiên cứu hay kết hợp. Sinh viên có thể vào thẳng đại học hay học theo các lộ trình pathways MUFY, Monash College Diplomas tại Australia hay tại nước khác… Tìm hiểu thêm môi trường học tập, hỗ trợ, khóa học tiết kiệm thời gian và chi phí của Monash College tại đây.

Trường có một số chương trình nổi tiếng và được nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn như: Kiến trúc sư, Thiết kế nội thất, Nhân văn, Quan hệ Quốc tế, Thế giới học, Giáo dục, Kỹ sư, Công nghệ thông tin, Luật, Bác sĩ, Diều dưỡng, Vật lý trị liệu…

Xem thêm thông tin chi tiết về Đại học Monash và các chương trình học được cập nhật trên website hoặc liên hệ với tiến sỹ Hoa Levitas - Giám đốc cao cấp khu vực Đại học Monash qua email: hoa.levitas@monash.edu.

(Nguồn: Đại học Monash)