Nhiều đại học danh tiếng tham dự Triển lãm đại học Mỹ AMVNX - Linden

Triển lãm đại học Mỹ mùa xuân 2018 do Tổ chức Giáo dục Mỹ AMVNX và Linden Educational Services tổ chức vào 17h-20h, thứ Tư, ngày 14/3 tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Đăng ký tham dự tại đây.

Các trường đại học Mỹ tham dự Triển lãm năm nay được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng tại Mỹ và toàn cầu. Tiêu biểu như:

Arizona State University (ASU): Được xếp vị trí thứ nhất trong Top các trường đại học công lập Mỹ được sinh viên quốc tế lựa chọn, số một tại Mỹ về đổi mới sáng tạo, đứng trên Stanford và MIT, thứ 15 trong nền giáo dục cấp cao của thế giới (Theo Financial Time’s). Trường còn nằm trong Top 100 trường đại học tốt nhất thế giới.

ASU cung cấp hơn 600 chương trình đào tạo được kiểm định với chất lượng hàng đầu. Các chuyên ngành đào tạo nổi bật của trường là: Luật, Kinh doanh, Thiết kế, Kỹ thuật, Điều dưỡng, Kế toán, Quản lý, Hệ thống thông tin, Marketing, Nghệ thuật...

Bạn có cơ hội nhận học bổng trị giá 6.000 USD khi học sinh nộp đơn vào Arizona State University năm học 2018-2019.

SUNY at Buffalo, New York: Thuộc Top 50 đại học công lập Mỹ, Top 100 đại học quốc gia tốt nhất (Theo U.S. News & World Report).

Trường kỹ thuật và khoa học ứng dụng của SUNY at Buffalo thuộc Top 100 trường có chương trình đào tạo kỹ sư tốt nhất của Mỹ.

Các chuyên ngành nổi bật tại trường: Kinh doanh, Quản lý, Marketing, Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Tâm lý học, Khoa học sinh học và Y sinh...

Bạn có cơ hội nhận học bổng 100% học phí tại SUNY Buffalo.

Stony Brook University, New York - Thuộc Top 50 đại học công lập Mỹ, Top 100 đại học quốc gia tốt nhất (Theo U.S. News & World Report).

Trường kỹ thuật và khoa học ứng dụng của Stony Brook thuộc Top 100 trường có chương trình đào tạo kỹ sư tốt nhất của Mỹ.

Các chuyên ngành nổi bật tại Stony Brook: Chăm sóc sức khỏe, Khoa học sinh học, Quản trị kinh doanh và quản lý, Tâm lý học, Toán ứng dụng.

Bạn có cơ hội nhận học bổng 3.000 USD khi nộp đơn nhập học tại Stony Brook.

Michigan State University: Top 100 đại học quốc gia tốt nhất (Theo U.S. News & World Report). Đứng thứ 81 Top trường đại học quốc gia tốt nhất (Top National Universities), Top 150 thế giới theo World University Rankings 2018.

Các chuyên ngành nổi bật tại MSU: Quản trị kinh doanh và quản lý, Marketing, các ngành dịch vụ, Báo chí, Truyền thông, Khoa học xã hội, Khoa học sinh học và y sinh, Kỹ thuật.

MSU còn được biết đến với chương trình học thuật xuất sắc chuyên ngành giáo dục đào tạo và nông nghiệp, trường cũng dẫn đầu trong lĩnh vực đóng gói, ươm trồng giống cây và nhạc lý trị liệu.

Trường hiện có học bổng 24.500 USD.

Otterbein University: Đứng vị trí 19 vùng Trung Tây nước Mỹ (Theo U.S. News & World Report), thứ 33 Top trường đại học tại Ohio, Top 15% trong số 173 trường ở vùng Trung Tây nước Mỹ.

Otterbein University có tên trong danh sách các trường đại học đem lại giá trị tốt nhất tại Mỹ.

Các chuyên ngành nổi bật tại Otterbein: Chăm sóc sức khỏe, Quản trị kinh doanh, Marketing, các ngành dịch vụ, Giáo dục, Nghệ thuật biểu diễn…

Trường hiện có học bổng 15.000 USD.

Ngoài những trường này, chương trình Triển lãm Đại học Mỹ AMVNX mùa xuân 2018 còn có nhiều trường đại học chất lượng, uy tín khác của Mỹ.

Liên hệ văn phòng AMVNX: - Hà Nội: Phòng 512, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình. Điện thoại: 024 3759 1688 - 024 3759 1968. Email: info-hn@amvnx.com.

- TP. HCM: Số 31C Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1. Điện thoại: 028 38 222 812 - 028 38 222 807. Email: info-hcm@amvnx.com. Website: aectvn.com. Facebook: facebook.com/hocbongmyAMVNX

(Nguồn: AMVNX)