Nhận bằng thạc sĩ MBA của Anh tại Singapore

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (MBA) sẽ cung cấp kiến thức thực hành và lý thuyết cần thiết, giúp người học có kinh nghiệm và tầm nhìn mang tính quốc tế.

Trường kinh doanh MDIS là trường lớn và lâu đời nhất tại Học viện Phát triển quản lý Singapore (MDIS). Với sự hợp tác với các trường đại học danh tiếng của Vương Quốc Anh và Pháp, chương trình đào tạo của trường luôn cập nhật theo xu hướng ngành, giúp học sinh thích ứng với những thử thách công việc trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển hiện nay. MDIS hiện có chương trình liên kết với Đại học Bangor.

Đại học Bangor (Vương quốc Anh)

Được thành lập vào năm 1884, với tuổi đời hơn 130 năm, Đại học Bangor là một trong những trường đại học lâu đời và uy tín tại Anh.

Trường nằm trong top 2% các trường đại học uy tin nhất thế giới (The Times Higher Education World University năm 2015, 2016); top 10 các trường đại học Vương Quốc Anh về chất lượng giảng dạy (The Times and Sunday Times League Table 2016); 90% sinh viên tốt nghiệp có được việc làm hoặc học cao hơn chỉ trong 6 tháng sau khi tốt nghiệp (Bảng khảo sát “Destination of Leavers” 2015-2016).

Theo ghi nhận mới nhất của bộ phận nghiên cứu thuộc Ngân hàng liên bang St.Louis (RePEc, tháng 4 2016), Đại học Bangornằm trong top 20 các học viện Kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng.

Đại học Bangor còn có tên trong danh sách các Học Viện được công nhận về đào tạo nhân lực bởi Bộ Lao Động Singapore, thế mạnh của trường là lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Trong đó, chương trình MBA của trường đã đạt được thành công từ năm 1973.

Với chế độ giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết và thực tế, sinh viên được trang bị những kỹ năng quản lý thực tiễn trong các công ty dịch vụ tài chính hiện đại.

Trường cũng mời những người có chuyên môn để chia sẻ với học viên kinh nghiệm trong ngành, trường hợp thực tế cùng với các vấn đề đương đại cũng được đề cao trong chương trình học.

Chương trình liên kết giữa Bangor và Học viện MDIS

Nhằm mang đến cơ hội tiếp cận nền học thuật uy tín từ Anh quốc cho sinh viên Châu Á, Đại học Bangor kết hợp với MDIS tuyển sinh 4 chương trình đào tạo trong đó hai chương trình thạc sĩ gồm: Quản trị kinh doanh Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh Marketing quốc tế sẽ khai giảng 27/6 và 31/10. Hai ngành cử nhân Khoa học (danh dự) Kinh doanh - Tài chính (khai giảng) và Khoa học (danh dự) Tài chính - Ngân hàng khai giảng vào 27/7 và 28/11

Theo đó, sinh viên Việt Nam có thể theo học và lấy bằng cấp từ Anh quốc ngay tại Singapore nhằm tiết kiệm chi phí, có môi trường sống và học tập thuận lợi hơn tại một trong những nước có nền giáo dục, kinh tế phát triển.

Những sinh viên nộp hồ sơ trước ngày 30/6 được nhận học bổng đầu vào trị giá 2.500 SGD cho chương trình thạc sĩ và 2.000 SGD chương trình cử nhân.

MDIS thành lập năm 1956, là Học viện phi lợi nhuận lâu đời của Singapore. MDIS chuyên cung cấp những khóa học, hội thảo và dịch vụ quản lý trong nhiều lĩnh vực. Trường còn liên kết với các những học lớn tại Australia, Pháp, Anh và Mỹ để cung cấp các khóa học về Kinh doanh và quản trị, Kỹ thuật, Thiết kế thời trang, Công nghệ thông tin, Khoa học Y sinh, Truyền thông, Tâm lý học, Quản trị du lịch và khách sạn. MDIS Singapore có khu ký túc xá ngay trong khuôn viên trường với 782 phòng, trang bị điều hòa cho 1.700 học sinh, 14 phòng cho phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sống, học tập và vui chơi ngay trong khuôn viên trường.

