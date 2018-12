Nhầm lẫn ngày tháng trong bài toán tiểu học Hong Kong 2005

Dưới đây là bài toán với chủ đề "Lịch" trong kỳ thi học sinh giỏi khối Tiểu học của Hong Kong năm 2005.

Ảnh: Bloomberg

Topic 19: Calendar

Problem: Some people in Hong Kong express 2/8 as 8th February and others express 2/8 as 2nd August. This can be confusing because when we see 2/8, we don’t know whether it is 8th February or 2nd August. However, it is easy to understand 9/22 or 22/9 as 22nd September, because there are only 12 months in a year. How many dates in a year can cause this confusion?

Dịch đề: Một số người Hong Kong viết 2/8 để chỉ ngày mùng 8 tháng 2, trong khi những người khác viết 2/8 để chỉ ngày mùng 2 tháng 8. Điều này sẽ gây nhầm lẫn vì khi nhìn các số 2/8, ta sẽ không biết đó là ngày mùng 8 tháng 2 hay ngày mùng 2 tháng 8.

Tuy nhiên, đối với các số 9/22 hoặc 22/9, ta có thể hiểu ngay đó là ngày 22 tháng 9 vì một năm chỉ có 12 tháng. Hỏi trong một năm có bao nhiêu ngày có thể gây ra sự nhầm lẫn như trên?