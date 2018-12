Nghị lực học tập vượt qua hoàn cảnh của bé An

Cuộc thi 'Học bổng Đèn Đom Đóm' / Thể lệ cuộc thi 'Học bổng Đèn Đom Đóm'

Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và yêu thương lẫn nhau, em Nguyễn Thanh Hoài An luôn được cha mẹ nhắc nhở việc học là nhiệm vụ hàng đầu đối với mỗi người. Đó luôn là con đường duy nhất giúp mỗi người khai sáng và mở lối đến những thành công trong tương lai.

Ba mẹ em luôn nhắc nhở An như vậy vì hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn. Ba An làm bảo vệ với tiền lương ít ỏi, chỉ có hơn hai triệu đồng một tháng. So với mức sinh hoạt ở thành phố thì con số này rất khó để xoay xở cho cuộc sống gia đình hàng ngày. Chưa kể chuyện mẹ em lại hay bị bệnh, người thường xuyên mệt nên những công việc nặng nhọc đều không làm được, chỉ có duy nhất làm nội trợ.

Cả nhà em sống chung với ông bà nay đã già yếu. Cả hai ông bà đều đang ở cái tuổi gần đất xa trời nên sinh hoạt cũng khó khăn hơn. Bao gánh nặng đều một mình ba An phải lo toan hết. Ngoài việc làm bảo vệ, ba em có thể làm được gì để cải thiện thu nhập thì đều làm hết, miễn sao gia đình bớt khổ hơn.

An có một người anh trai hiện đang học lớp sáu. Cả hai anh em rất biết nhường nhịn nhau và nghe lời ba mẹ. Anh của An luôn cố gắng làm tấm gương cho em noi theo và cùng nhau nỗ lực học tập. An đang học lớp 4/1 trường Tiểu học Bình Phước, huyện Cần Giờ. Mỗi ngày đến trường em luôn hăng say học tập. Môn văn luôn đem lại niềm hứng thú cho em nhất.

Với những tâm sự trên, tôi hy vọng sẽ có nhiều người đồng cảm với hoàn cảnh của bé Hoài An, để em có thể nhận được sự giúp đỡ nuôi ước mơ đến trường mỗi ngày.

Huỳnh Thị Kim Anh