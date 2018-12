Nghe soái ca 'Hậu duệ mặt trời' nói tiếng Anh

Từ vựng Phiên âm Diễn giải Tạm dịch

legendary (adj) /'ledʒ.der.i/ remarkable enough to be famous, very well known huyền thoại

for god’s sake = for goodness'/ Christ's/ heaven's/ Pete's sake /seɪk/ used to express impatience, annoyance, urgency, or desperation vì Chúa, trời ơi - diễn tả sự tức giận, vội vã, tuyệt vọng

piss off (v) /pɪs/ (usually in imperative) go away đi đi, cút đi - phổ biến văn nói, trường hợp khẩn cấp

be up to /bi:ˈʌp tuː/ used to say that something is less than or ​equal to but not more than a ​stated ​value, ​number, or ​level lên tới, đạt tới

narcotic (n) /nɑːˈkɒtɪk/ an addictive drug affecting mood or behaviour, especially an illegal one thuốc mê, thuốc ngủ