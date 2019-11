Nghệ An chấn chỉnh trường mầm non gắn mác 'quốc tế'

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An yêu cầu 5 trường mầm non ngoài công lập gắn mác "quốc tế", "song ngữ" sửa lại tên theo giấy phép được cấp.

Ông Trần Thế Sơn, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An), cho biết 4 trường ở TP Vinh đặt sai tên gồm: Mầm non Quốc tế Ánh Dương, Mầm non Quốc tế Viet - Sing, Mầm non Song ngữ Happy kids, Mầm non song ngữ Greenschool. Thị xã Cửa Lò có một trường gắn biển tên sai là Mầm non Quốc tế Sunkids. UBND TP Vinh và thị xã Cửa Lò yêu cầu các trường xóa chữ "quốc tế", "song ngữ", việc này đã hoàn tất từ tuần trước.

Trưởng phòng Giáo dục mầm non cho rằng các trường gắn mác "quốc tế" nhằm đánh vào tâm lý sính ngoại của một số phụ huynh. Theo quy định, tên trường mầm non gồm các yếu tố: Trường mầm non, tên riêng của trường. Các trường không được ghi loại hình (công lập hay tư thục); không ghi các yếu tố nước ngoài (quốc tế, song ngữ) vào tên trường.

Một trường mầm non tại thành phố Vinh nằm trong số phải sửa tên. Ảnh: Hoàng Mỹ.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố rà soát việc thực hiện quy định cho phép thành lập, hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Sở yêu cầu các trường mầm non ghi đúng tên theo quyết định cho phép thành lập.

Sau vụ nam sinh lớp 1 trường Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) chết vì bị bỏ quên trên ôtô đưa đón ngày 6/8, vấn đề trường ngoài công lập tự gắn mác quốc tế, song ngữ được đặt ra. Hà Nội và TP HCM đã rà soát, công bố danh sách trường có vốn đầu tư nước ngoài để phụ huynh nhận diện, tránh nhầm lẫn.