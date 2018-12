Ngày hội tuyển sinh của Học viện MDIS, Singapore

Học viện Quản lý và phát triển Singapore (MDIS) sẽ tổ chức ngày hội tuyển sinh nhằm cung cấp các chương trình được quốc tế công nhận tại MDIS. Đó là các chương trình học được công nhận toàn cầu cung cấp kiến thức kết hợp lý thuyết và thực tiễn trong ngành, các kỹ năng và năng lực, nhằm mở rộng năng lực cạnh tranh của các sinh viên trong thị trường lao động toàn cầu.

Ngày hội diễn ra vào 14h - 17h, thứ Bảy, ngày 17/9, tại khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM; và vào 9h - 12h, Chủ nhật, ngày 18/9, tại khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, hà Nội. Đăng ký hội thảo qua số hotline: 0981 612 963. Tham dự ngày hội, bạn sẽ được lắng nghe các thông tin về chương trình và các cơ hội học bổng.

Các chương trình học được công nhận toàn cầu kết hợp với thực hành và mối liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp chính là nhân tố thúc đẩy thành công cho các sinh viên Học viện Quản lý và phát triển Singapore (MDIS).

Nhu cầu lao động tại Việt Nam trong các ngành công nghệ thông tin (IT), ngành dệt may, bán hàng và tiếp thị ngày càng tăng mạnh. Vì vậy, một bằng cấp được công nhận trên toàn cầu sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp có lợi thế cạnh tranh so với các bạn đồng trang lứa, trang bị cho các sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực tế, sự thành thạo trong ngoại ngữ và các kỹ năng xã hội. Một cuộc khảo sát các sinh viên đã tốt nghiệp trong năm 2015 của Học viện MDIS cho thấy 78% sinh viên tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Số lượng sinh viên của MDIS đã lên đến 13.000 từ 82 quốc gia.

Phạm Mỹ Linh - sinh viên năm thứ hai đến từ Việt Nam, đang theo học chương trình cử nhân danh dự nghệ thuật ngành thiết kế thời trang của Đại học Nottingham Trent, Vương quốc Anh tại Học viện MDIS Singapore chia sẻ cô có cơ hội được học các góc nhìn về thời trang của những nền văn hóa khác nhau như thế nào và đâu là xu hướng thời trang thịnh hành ở mỗi quốc gia. Điều này giúp cô có cái nhìn mang tầm quốc tế trong việc thiết kế thời trang cho thị trường toàn cầu. Cô tin mình đã có một sự lựa chọn đúng đắn về trường học để nuôi dưỡng sự nghiệp và giấc mơ của mình. Các sinh viên MDIS có cơ hội được làm việc với các nhãn hàng thời trang nổi tiếng và tham gia vào các sự kiện và các cuộc thi thời trang trong khu vực.

Tương tự ngành thiết kế thời trang, các chương trình giảng dạy tại MDIS về các lĩnh vực du lịch và quản trị khách sạn, kinh doanh, marketing, truyền thông đại chúng, kỹ thuật, khoa học y sinh, tâm lý học, công nghệ thông tin đều chú trọng vào kỹ năng thực hành và kiến thức liên quan đến ngành công nghiệp. Sinh viên cũng được trang bị những kỹ năng cần thiết và kiến thức yêu cầu cao hiện nay.

78% sinh viên của học viện MDIS tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp.

MDIS là một trong những học viện giáo dục tư nhân tốt nhất tại Singapore, với 60 năm kinh nghiệm trong giáo dục. Bằng cấp của trường có chất lượng quốc tế, mở ra cơ hội tuyển dụng cho các sinh viên đã tốt nghiệp. Chi phí học tập và sinh sống phù hợp với sinh viên Việt Nam. Trường có tầm nhìn và chiến lược toàn cầu. Khu Ký túc xá trong khuôn viên trường học cung cấp một môi trường sinh hoạt và học tập an toàn toàn diện.

Được thành lập vào năm 1956, Học viện Phát triển Quản lý Singapore MDIS là học viện phi lợi nhuận chuyên nghiệp lâu đời tại "đảo quốc sư tử", cung cấp cơ hội học tập cho mọi người. MDIS cung cấp những khóa học từ các trường đại học danh tiếng, được công nhận tại Australia, Pháp, Vương quốc Anh và Mỹ. MDIS được công nhận bởi Tổ chức EduTrust kể từ năm 2010 và là một trong số những học viện tư nhân đầu tiên được đăng ký khung chương trình tăng cường của Singapore (Enhanced Registration Framework - RF).

Ngoài cơ sở chính tại Singapore, MDIS có ba cơ sở ở nước ngoài, đó là Tashkent (Uzbekistan), Johor (Malaysia) và Chennai (Ấn Độ) tương ứng được thành lập vào các năm 2008, 2013 và 2015. MDIS cũng có văn phòng đại diện tại Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Thái Lan, cũng như các đại lý trên khắp khu vực Đông Nam Á. Thông tin thêm về MDIS, truy cập mdis.edu.sg.

(Nguồn: MDIS)