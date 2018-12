"Ngày hội tư vấn du học Australia - lựa chọn thông minh" là một trong những sự kiện du học quan trọng tại xứ sở chuột túi dành cho học sinh, sinh viên. Ngày hội diễn ra vào 9h - 13h, ngày 16/7, tại Melia, 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; vào 9h - 15h, ngày 17/7, tại GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP HCM; vào 15h - 18h30, ngày 18/7, tại khách sạn Novotel, 36 Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Xem danh sách trường và đăng ký tham dự sự kiện tại đây.

Xứ sở chuột túi là điểm đến hấp dẫn dành cho các bạn sinh viên đang tìm chọn một chương trình đào tạo chất lượng và phù hợp.

Australia có chi phí học tập và sinh hoạt hợp lý, chất lượng đào tạo đẳng cấp, nhiều cơ hội làm thêm trong thời gian học và sau tốt nghiệp, chính sách visa tích cực kèm nhiều ưu đãi cho du học sinh.

"Ngày hội tư vấn du học Australia" tháng 7 tới là chương trình tuyển sinh du học Australia lớn nhất trong năm do IDP tổ chức. Ngày hội sẽ có sự tham gia của hơn 55 trường và tổ chức đến từ các trung tâm giáo dục lớn của Australia như ACT, Sydney, New South Wales, Northern Territory, Brisbane, Queensland, Nam Úc, Tasmania, Melbourne, Victoria và Tây Úc.

Đây là cơ hội tốt để phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên đến tìm hiểu về du học Australia cũng như chuẩn bị hồ sơ cho kỳ nhập học tháng 10/2016 và tháng 2/2017. Các bạn có cơ hội nhận ưu đãi giá trị khi nộp đơn trực tiếp cho trường cũng như tham gia phỏng vấn các chương trình học bổng giá trị từ bậc trung học đến sau đại học.

Suốt nhiều năm qua, Australia luôn là điểm đến thu hút sự quan tâm của các bạn học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên sẽ được tham gia chuỗi hội thảo tại TP HCM và Hà Nội với những thông tin bổ ích bao gồm:

Tại Hà Nội: Thứ Bảy, ngày 16/7.

- 10h30-11h15: Hội thảo "Đại học Sydney, đại học đẳng cấp thế giới tại thành phố đẳng cấp thế giới" (The University of Sydney, a world class university in a world class city).

- 11h30 - 12h15: "Tìm hiểu về cơ hội học tập tại Perth - thành phố Ánh sáng, bang Tây Úc" (Study Perth - Perth, Australia, a City Full of Opportunities).

TP HCM: Chủ nhật, ngày 17/7.

- 11h30 - 12h15: "Tìm hiểu về cơ hội học tập tại Perth - thành phố Ánh sáng, bang Tây Úc" (Study Perth - Perth, Australia, a City Full of Opportunities).

- 12h30 - 13h15: "Hội thảo Đại học Melbourne".

- 13h30-14h15: Hội thảo cập nhật những thay đổi về chính sách visa SSVF do cơ quan Lãnh sự Australia trình bày.

Tham dự hội thảo, bạn sẽ có cơ hội nhận hàng loạt ưu đãi hấp dẫn và thiết thực khi nộp đơn tại chỗ như: miễn phí nộp đơn xin nhập học; phiếu dịch thuật trị giá 2 triệu đồng một phiếu; 10 suất lệ phí visa trị giá 9,637 triệu đồng một suất... cùng nhiều quà tặng giá trị khác ngay trong ngày hội. Lưu ý: Phiếu dịch thuật áp dụng khi khách hàng sử dụng dịch vụ dịch thuật của IDP. Hỗ trợ lệ phí visa dành cho 10 bạn có visa sớm nhất. Mọi chi tiết liên hệ với các văn phòng IDP gần nhất. Bên cạnh đó, đến với "Ngày hội tư vấn du học Australia - lựa chọn thông minh" do IDP Việt Nam tổ chức, các bạn còn tìm hiểu cụ thể về các suất học bổng hấp dẫn lên đến 30.000 AUD một suất cùng nhiều học bổng khác.

Suốt nhiều năm qua, Australia luôn là điểm đến thu hút sự quan tâm của học sinh, sinh viên và là lựa chọn của phụ huynh khi tìm kiếm một môi trường sư phạm chất lượng quốc tế. Bởi Australia đang nằm trong top 5 quốc gia du học tốt nhất thế giới. Xứ sở chuột túi cũng là điểm đến được học sinh, sinh viên Việt Nam chọn học nhiều nhất theo thống kê 2014 của Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và đào tạo.

Những lý do chính giúp Australia trở nên hấp dẫn trong mắt cộng đồng du học sinh là môi trường sống thân thiện và chất lượng đầu ra của sinh viên. Theo khảo sát mới nhất về top thành phố du học hấp dẫn nhất thế giới 2016 tiến hành bởi hai tổ chức giáo dục uy tín Quacquarelli Symonds và Elsevier, Australia có đến hai đại diện trong top 5 là Melbourne và Sydney. Ngoài ra, thành phố Canberra, bang New South Wales và bang Queensland là những nơi sở hữu các trường đại học nằm trong top 100 thế giới.

Với trên 22.000 khóa học đa dạng từ hơn 1.000 trường đại học và cao đẳng, Australia thu hút một lượng đông đảo sinh viên quốc tế theo học hằng năm trong đó có Việt Nam. Theo thống kê từ Cơ quan giáo dục và đào tạo Australia, trong ba tháng đầu năm nay, tổng lượng sinh viên Việt Nam đang theo học tại Australia cao thứ ba, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ trong cộng đồng sinh viên quốc tế.

Australia có thế mạnh chất lượng đào tạo và ngành học đa dạng từ kinh doanh, nghệ thuật đến kỹ thuật và nông - lâm nghiệp. Quốc gia này được xếp vào nhóm những nước có bằng cấp được công nhận toàn thế giới. Việc tốt nghiệp tại Australia mang đến những cơ hội nghề nghiệp tốt và sự tự tin để khởi nghiệp cho các du học sinh.

Liên hệ IDP: - Star Building, 33 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP HCM. ĐT: (08) 3910 4205.

- 223 Hùng Vương, quận 5, TP HCM. ĐT: (08) 3 835 0133.

- 15-17 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. ĐT: (04) 7 308 7888.

- 53A Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, , Hà Nội. ĐT: (04) 3943 9739.

- 96 Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3 889 828.

- 131 Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. ĐT: (0710) 3 733 667.

Website: idp.com/vietnam.

