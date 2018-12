Ngày hội thông tin Đại học Deakin, Australia

Phụ huynh và học sinh, sinh viên quan tâm tới du học Australia, cơ hội nghề nghiệp, mức lương cao... có thể tham dự "Ngày hội thông tin Đại học Deakin". Chương trình diễn ra vào 17h - 20h, thứ Năm, ngày 22/9, tại văn phòng IDP, 15-17 Ngọc Khánh, quận 1, quận Ba Đình, Hà Nội; và vào 17h30 - 20h, thứ Sáu, ngày 23/9, tại khách sạn Mường Thanh Sài Gòn, số 8A Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP HCM. Đăng ký tham dự tại đây hoặc gọi Hà Nội - (04) 7 308 7888 - 3 943 9739; TP HCM: (08) 2 249 0000 - 3 835 0133 để biết thêm chi tiết.

Tham dự ngày hội thông tin của Đại học Deakin, bạn sẽ có cơ hội trao đổi với các giáo sư, giảng viên của tất cả các khoa để biết thêm chi tiết thông tin về ngành học; gặp gỡ đại diện của tổ chức ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) để biết thêm về chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp sau khi hoàn tất tại Đại học Deakin. Các bạn sẽ được cập nhật các chương trình thạc sĩ mới với cơ hội việc làm cao; tìm hiểu về trường - ngành, môi trường học tập và các hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế; giải đáp các thắc mắc xoay quanh định hướng ngành học và việc làm tương lai.

Tọa lạc tại Melbourne, Đại học Deakin được thành lập năm 1974, là một trong 40 trường công lập của Australia. Hiện trường có gần 50.000 sinh viên với hơn 8.000 sinh viên quốc tế đến từ 127 quốc gia khác nhau. Trường được đánh giá cao nhờ chương trình học linh hoạt, cơ sở vật chất hiện đại, ứng dụng công nghệ bậc nhất trong giảng dạy, dịch vụ hỗ trợ sinh viên chu đáo và cung cấp hơn 550 khóa học để sinh viên lựa chọn.

Deakin là một đại học trẻ và năng động, được trao nhiều giải thưởng về học thuật và được đánh giá cao bởi nhiều tổ chức nghiên cứu độc lập khác nhau như:

- Xếp hạng trong top 2% đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng các trường đại học quốc tế - Times Higher Education (THE), QS và ARWU.

- Nằm trong top 50 trường đại học dưới 50 năm tuổi của QS.

- Xếp hạng thứ 22 trên thế giới về chuyên ngành điều dưỡng (Nursing), theo xếp hạng ngành của QS 2016.

- Xếp hạng thứ 31 trên thế giới về chuyên ngành giáo dục và đào tạo, theo xếp hạng ngành của QS 2016.

- Khoa kinh doanh của Deakin được chứng nhận bởi hiệp hội AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business.

- Top 150 trên thế giới về chuyên ngành kế toán và tài chính, tâm lý học theo xếp hạng ngành của QS 2014.

- Top 200 trên thế giới về chuyên ngành truyền thông, theo xếp hạng ngành của QS 2014.

- Xếp thứ 2 tại Australia về hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên, thứ 5 về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp và thứ 6 về kinh nghiệm làm việc thực tiễn, theo khảo sát sinh viên quốc tế 2014 (ISB)

Sinh viên luôn được khuyến khích tham gia các chương trình trao đổi học tập tại nước khác.

Chương trình học tại Deakin không chỉ tập trung vào lý thuyết mà còn tạo cơ hội cho sinh viên tham gia các dự án thực tế để trau dồi kiến thức làm việc thực tiễn. Trường ưu tiên hàng đầu việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các nhà tuyển dụng hàng đầu trong ngành. Nhờ đó, chương trình học của sinh viên luôn được thay đổi và cập nhật để phù hợp nhất với nhu cầu thực tế. Nhiều khóa học được công nhận bởi các tổ chức chuyên môn trong ngành và sinh viên có cơ hội tham gia các kỳ thực tập tại các công ty như một phần của khóa học.

Ngoài ra, sinh viên luôn được khuyến khích tham gia các chương trình trao đổi học tập tại nước khác. Nhà trường liên kết với hơn 100 đối tác tại hơn 40 quốc gia khác nhau. Thông qua các chương trình giao lưu ngắn này, sinh viên sẽ được trang bị thêm kinh nghiệm sống, trau dồi văn hóa và phát triển toàn diện bản thân.

Các chuyên ngành đào tạo của trường gồm: kinh tế (tài chính, kế toán, marketing, quản trị kinh doanh, quản trị sự kiện, quản lý chuối cung ứng...); luật; truyền thông và báo chí; khoa học xã hội (tâm lý, quan hệ quốc tế, xã hội học...); kỹ thuật (kỹ sư cơ khí, xây dựng, điện và điện tử, tự động học); công nghệ thông tin; giáo dục (tiểu học, mầm non, TESOL...); khoa học sức khỏe (điều dưỡng, dinh dưỡng và thực phẩm, y tế công cộng, khoa học y sinh...); khoa học môi trường, thể thao, kiến trúc.

Học phí:

- Tiếng Anh: 394 AUD một tuần, kỳ nhập học linh hoạt hàng tuần.

- Chương trình cử nhân: 25.880 - 33.000 AUD một năm.

- Chương trình sau đại học, thạc sĩ và tiến sĩ: 23.920 - 37.440 AUD một năm.

IDP là tổ chức tuyển sinh quốc tế hàng đầu của Australia với hơn 45 năm hoạt động trên thế giới và 20 năm tại Việt Nam. Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và làm hồ sơ du học Australia, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand miễn phí cho hơn 400.000 học sinh, sinh viên trên toàn thế giới. IDP có mạng lưới 100 văn phòng tại 32 quốc gia. Cứ mỗi 20 phút, IDP giúp một học sinh du học thành công trên toàn thế giới với tỷ lệ có visa hơn 95%.

IDP là nhà sáng lập và tổ chức kỳ thi IELTS trên toàn thế giới với hơn 400 trung tâm thi trên 50 quốc gia. IDP cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ ôn tập với hệ thống thư viện hiện đại, thời gian và địa điểm thi thuận tiện. Tổ chức còn làm cầu nối cho hàng triệu thí sinh Việt Nam tiếp cận các cơ hội quốc tế và là đơn vị tổ chức thi đáng tin cậy cho kế hoạch du học, làm việc và định cư.

ACET cung cấp chương trình Anh ngữ học thuật, luyện thi IELTS chất lượng với giáo trình chuẩn quốc tế. Đội ngũ giáo viên tại đây giàu kinh nghiệm với bằng cấp được công nhận quốc tế về giảng dạy tiếng Anh. Môi trường học tiếng Anh hiện đại, trải nghiệm phần mềm ebooks trên máy tính bảng hoặc website. Thời khóa biểu linh hoạt, dễ lựa chọn.)

Liên hệ tại IDP: - Star Building, 33 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP HCM. ĐT: (08) 3910 4205.

- 223 Hùng Vương, quận 5, TP HCM. ĐT: (08) 3 835 0133.

- 15-17 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. ĐT: (04) 7 308 7888.

- 53A Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, , Hà Nội. ĐT: (04) 3943 9739.

- 96 Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3 889 828.

- 131 Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. ĐT: (0710) 3 733 667.

Website: idp.com/vietnam.

