Ngày hội du học quốc tế dành cho giới trẻ

Để giúp học sinh và các bậc phụ huynh có thêm nhiều thông tin chính xác về các trường, ngành học, chương trình học bổng và thủ tục nhập học, ATS phối hợp cùng với hơn 22 trường đại học uy tín trên thế giới tổ chức "Ngày hội du học 2016" vào 9h - 12h, ngày 21/5, tại khách sạn Liberty Central Saigon Citipoint, 59 Pasteur, TP HCM.

Sinh viên và phụ huynh sẽ trực tiếp tham gia phỏng vấn với gần 100 đại diện các trường đại học danh tiếng tại Australia, Mỹ, Anh quốc, Canada, New Zealand và Đài Loan. Các bạn sẽ được giải đáp mọi thắc mắc liên quan thủ tục nhập học, visa, điều kiện mức học bổng từ 25 % đến 100%. Danh sách các trường đại học tham dự ngày hội và đăng ký tại đây.

Tham dự triển lãm du học, các bạn trẻ sẽ được giải đáp mọi thắc mắc liên quan tới việc học tập ở nước ngoài.

Du học để tiếp cận một nền giáo dục chất lượng, có cơ hội tạo dựng tương lai nghề nghiệp vững chắc là mơ ước của nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam. Những năm gần đây, việc mở rộng cửa chào đón sinh viên quốc tế của các trường đại học ở Australia, Mỹ, Canada, Anh, New Zealand, Đài Loan... đã khiến cho ước mơ du học của các học sinh, sinh viên Việt Nam trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, để chọn được ngành học phù hợp với năng lực, chọn được trường và quốc gia du học phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình thì việc được tư vấn trực tiếp từ các trường hoặc được cung cấp thông tin từ các chuyên viên tư vấn du học chuyên nghiệp là rất quan trọng.

ATS (Avenue To Success) là tổ chức giáo dục uy tín chuyên về tư vấn du học, là đại diện tuyển sinh của nhiều trường đại học lớn như 8 trường nhóm 8 (Group of Eight), 5 trường nhóm công nghệ (ATN) ở Australia, hàng chục trường trong top 100 của thế giới ở Mỹ, Anh, Canada và New Zealand, Đài Loan... cũng như các tập đoàn giáo dục lớn trên thế giới như: Shorelight, Navitas, INTO, EduCo, UTP...

Ngày hội du học 2016 cung cấp thông tin và xét tuyển học bổng 25% - 100% từ gần 100 trường đại học tham dự.

Đến với ngày hội du học, học sinh, sinh viên có cơ hội phỏng vấn học bổng và xét tuyển cho mùa tuyển sinh cho các kỳ học bắt đầu vào tháng 7 này (các trường Australia, New Zealand) và tháng 9 (các trường Mỹ, Canada, Anh, Đài Loan). Ngoài ra, các bạn sẽ nhận được những hỗ trợ giá trị từ ATS gồm:

- Học bổng ATS dành cho học sinh, sinh viên có học lực từ 7.5 trở lên, giá trị lên đến 20 triệu đồng.

- 5 suất hỗ trợ visa trị giá tối đa 3,6 triệu đồng.

- Miễn phí dịch thuật và phí xét hồ sơ nhập học.

- Nhiều quà tặng đặc biệt khác

