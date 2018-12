Ngày càng có nhiều người Singapore du học Australia

Người Singapore đang có xu hướng đến Australia du học do sự suy giảm giá trị đồng tiền nước này vào năm ngoái. Việc Singapore ngày càng công nhận tấm bằng Australia dự kiến làm cho số lượng du học sinh Singapore tới Australia sẽ tăng hơn nữa.

Số liệu mới nhất từ Cao ủy Australia cho thấy gần 1.800 sinh viên Singapore bắt đầu theo học tại các trường đại học Australia trong năm nay. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2012 và tăng hơn 10% so với năm 2015. Trong số này, 3/4 là sinh viên đại học và số còn lại theo đuổi chương trình cao học.

Năm 2012, Singapore có 1.791 du học sinh tại Australia. Số lượng này giảm đi 5,5%, 7,5% trong năm 2013 và 2014, một phần do số lượng sinh viên theo học trong nước tăng.

Từ năm ngoái, đồng đôla Australia suy yếu do nhu cầu của thế giới về hàng hóa xuất khẩu của Australia giảm. Chính sự mất giá của đồng đôla Australia là một trong những lý do Busyra K. H. Kamuruddin, 18 tuổi, theo học luật tại Đại học Tasmania (Utas) ở Australia. Cô chia sẻ: “Học ở Australia rẻ hơn so với Anh. Australia cũng gần với Singapore hơn. Anh trai tôi đang học Đại học Y khoa tại Utas. Tôi có một phần gia đình ở đó trong thời gian đi học”.

Khoảng cách địa lý gần và đồng tiền mất giá là hai trong số nhiều nguyên nhân khiến người Singapore chọn du học ở Australia. Ảnh: Straits Times.

Một phát ngôn viên của Cao ủy Australian cho biết: “Chúng tôi tin rằng một trong những lý do của sự tăng về số lượng này là hình ảnh của Australia được cải thiện ở Singapore vào năm ngoái, một phần nhờ vào việc ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện (CSP)”. Theo người này, đồng đôla Australia mất giá phần nào làm cho nền giáo dục chất lượng của Australia phải chăng hơn. Nhưng có những điều khác quan trọng hơn, gồm số lượng trường đại học Australia trong bảng xếp hạng thế giới, tấm bằng của Australia cũng được nhiều nhà tuyển dụng công nhận hơn trên toàn cầu.

Đầu năm nay, một thỏa thuận mang tính bước ngoặt mới đã được thống nhất giữa Singapore và Australia. Nó được xây dựng trên CSP, hiệp định lần đầu tiên được công bố vào năm ngoái bởi Thủ tướng Lý Hiển Long và Thủ tướng Tony Abbott. Theo thỏa thuận, Singapore công nhận bằng tiến sĩ Luật (JD) của 10 trường đại học Australia. JD là chương trình sau đại học mà người có bằng cử nhân trong một số ngành khác cũng có thể theo học.

Singapore cũng sẽ công nhận bằng cao học Y khoa của Đại học Queensland và Đại học Quốc gia Australia, cùng với hơn 15 bằng về y tế trong trị liệu cơ năng, vật lý trị liệu và trị liệu ngôn ngữ. Người phát ngôn của Cao ủy Australia cho biết điều này tạo ra nhiều cơ hội cho người Singapore tham gia các khóa học tại Australia và tấm bằng của họ được công nhận khi trở về nước.

Justin Thia, 21 tuổi, sinh viên luật năm nhất tại Đại học Monash (Melbourne) quyết định du học Australia vì các trường ở đây nổi tiếng thế giới với tiêu chuẩn giáo dục cao và ngày càng được công nhận tại Singapore. “Australia gần Singapore hơn nhiều so với Anh, điều đó cho phép tôi có thể về thăm nhà nhiều hơn. Anh trai tôi cũng đang học tại Melbourne. Văn hóa Australia cũng thú vị hơn với tôi. Các hoạt động ngoài trời là đặc trưng ở đây. Tham gia đi bộ đường dài hay các chuyến đi xa làm cho cuộc sống đại học của tôi trở nên đáng nhớ hơn”, Justin nói.

Quỳnh Linh (theo Straits Times)