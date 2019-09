Ngành nghề du học ảnh hưởng đến cơ hội định cư

Mỹ có nhu cầu cao tuyển chuyên gia Phân tích dữ liệu; tại Anh, Thiết kế sản phẩm nằm trong top 3 ngành nghề có mức tăng trưởng cao nhất.

Lựa chọn một chuyên ngành khi đi du học là mối bận tâm lớn của phụ huynh và học sinh, sinh viên, vì đây cũng là một trong những yếu tố then chốt ảnh hướng đến phát triển sự nghiệp và cơ hội định cư sau khi tốt nghiệp của các du học sinh. Du học GSE cung cấp một vài thông số qua các báo cáo về xu hướng nghề nghiệp của các nhà tuyển dụng trên thế giới, từ đó học sinh có thể lựa chọn ngành học phù hợp nhất cho mình.

1. Phân tích dữ liệu - Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia ngày càng tăng

Bước sang năm 2020, các nhà phân tích dữ liệu sẽ có vị thế ngày càng quan trọng trong mọi ngành công nghiêp tại tất cả quốc gia, theo báo cáo "The Future of Jobs" do World Economic Forum thực hiện. Thống kê của LinkedIn Workforce Report cũng cho biết, tại Mỹ, nhu cầu tuyển dụng chuyên gia phân tích dữ liệu đã tăng gấp 6 lần so với 5 năm trước.

Mức lương khởi điểm cho ngành này ở Mỹ rơi vào khoảng 55.000 USD/năm (tương đương 1,3 tỷ đồng) nhưng trên thực tế, nhiều nhà tuyển dụng sẵn sàng chi trả mức lương cao hơn. Chuyên gia phân tích dữ liệu thị trường (Market Research Analyst) và dữ liệu Marketing số (Digital Marketing Analyst) cũng được các công ty, tập đoàn săn đón. Các quốc gia phát triển khác như Anh, Australia, Canada, New Zealand cũng đang rơi vào tình trạng khát nhân lực khối ngành này.

Yêu cầu bằng cấp: Bằng cử nhân hoặc thạc sĩ một trong các ngành Toán, Thống kê, Kinh tế, Khoa học Máy tính, Truyền thông, Marketing.

Một số trường đại học có thế mạnh đào tạo ngành này: Đại học Northeastern, Cao đẳng Elmhurst, Đại học Nottingham Trent, Đại học Aston, Đại học Leeds Beckett, Đại học Portsmouth, Đại học Southampton, Đại học Sydney...

2. Kỹ sư - Khối ngành tăng trưởng ổn định

Trong vòng 4 năm tới, nhu cầu tuyển dụng sinh viên khối ngành kỹ sư sẽ tăng trưởng ổn định, tập trung chủ yếu vào các ngành Hoá sinh, Công nghệ Nano, Công nghệ Thông tin, Tự động hoá... Tại Anh, Kỹ sư Công nghệ thông tin là khối ngành tăng trường mạnh nhất - hơn 30% so với tháng 4/2018. Mức lương trung bình của ngành này là 28.000 GBP/năm (tương đương 818 triệu đồng) trong khi mức lương tối thiểu mà sinh viên cần để được cấp visa làm việc tại Anh là 20,800 GBP/ năm (tương đương 608 triệu đồng). Tại Australia, mức tăng trưởng của ngành này đạt 26,7% với mức lương trung bình là 100.000 AUD/năm (tương đương 1,6 tỷ đồng).

Yêu cầu bằng cấp: Bằng cử nhân hoặc thạc sĩ ngành Kỹ sư

Một số trường đại học có thế mạnh đào tạo ngành này: Đại học Arizona State, Đại học Bristol, ĐH Essex, Đại học Queen’s Belfast, Đại học New South Wales, Đại học Tasmania, Cao đẳng Centennial...

3. Thiết kế sản phẩm – Xu hướng mới trong thời đại 4.0

Theo thống kê của World Economic Forum, sáng tạo sẽ là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm ở các ứng viên. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực thiết kế sản phẩm sẽ tăng mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế thương mại và công nghiệp. Tại Anh, ngành thiết kế sản phẩm cũng nằm trong top 3 ngành nghề có mức tăng trưởng cao nhất, với mức lương trung bình khoảng 38,000 GBP/năm (tương đương 1,1 tỷ đồng).

Yêu cầu bằng cấp: Bằng cử nhân hoặc thạc sĩ các ngành Thiết kế, Kỹ sư, Kiến trúc.

Một số trường đại học có thế mạnh đào tạo ngành này: Đại học Bournemouth, Đại học Hull, Đại học Hertfordshire, Đại học Coventry, Đại học Macquarie, Đại học Waikato, Đại học Kwantlen Polytechnic...

4. Quản trị nguồn nhân lực - Vai trò tăng cao của các chuyên viên

Những biến động về kinh tế, xã hội và những phát kiến công nghệ sẽ tạo ra nhiều công việc mới. Vì thế, nhiều công ty, tập đoàn lớn đang đối mặt với thách thức về mặt nhân sự như tìm kiếm tài năng mới hoặc trang bị cho nhân viên những kỹ năng mới. 65% nhà quản lý từ 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới đều muốn đầu tư vào các chương trình đào tạo kỹ năng cho nhân viên. Vì thế, vai trò của các chuyên viên quản trị nguồn nhân lực sẽ càng tăng cao trong thời gian tới. Tại Canada, khối lượng nhân sự ngành này sẽ tăng thêm 3.100 người vào năm 2028 với mức lương trung bình khoảng 66,500 CAD/năm (tương đương 1,16 tỷ đồng).

Yêu cầu bằng cấp: Bằng cử nhân hoặc thạc sĩ các ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh.

Một số trường đại học có thế mạnh đào tạo ngành này: Đại học East Anglia, Đại học Huddersfield, Đại học Công nghệ Queensland, Đại học Macquarie...

(Nguồn: Du học GSE)