Nam sinh nhận học bổng khi dự triển lãm giáo dục New Zealand

Triển lãm giáo dục New Zealand vừa diễn ra tại hai TP HCM và Hà Nội. Sự kiện do công ty tư vấn du học L&V Education tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ quan Giáo dục New Zealand, Đại sứ quán và Lãnh sự quán New Zealand.

Triễn lãm hội tụ hơn 35 trường đại diện các cơ sở đào tạo hàng đầu tại New Zealand. Đó là các trường trung học, Học viện Kỹ thuật (ITPs), các trường tư thục và 8 trường đại học danh tiếng hàng đầu nằm trong top 3% đại học tốt nhất thế giới.

Đại diện từ các trường đã trực tiếp trao đổi, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc từ phụ huynh và các em học sinh. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được chia sẻ những thông tin chính xác về thị thực du học, quy định về việc làm thêm và những thay đổi mới nhất của luật visa New Zealand.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh, học sinh, sinh viên.

Tại triển lãm, ban tổ chức còn kết hợp thực hiện những buổi hội thảo với các chủ đề cập nhật và bổ ích: "Thông tin mới nhất về visa làm việc 3 năm cho sinh viên tốt nghiệp tại New Zealand", "Thông tin học bổng riêng cho các bạn tham dự triển lãm", "Định hướng nghề nghiệp cho tương lai"...

Cũng tại sự kiện, Nguyễn Minh Hoàng - Học sinh trường Trần Đại Nghĩa với thành tích học tập nổi bật đã nhận được học bổng của Trường Trung học Garin tại thành phố Nelson - New Zealand.

Minh Hoàng cho biết, em và gia đình đã tiếp xúc nhiều trường trung học đến từ xứ sở Kiwi. Do hữu duyên, em đã chọn trường Garin cho việc du học. Với thành tích học tập tốt, Minh Hoàng được trao tặng một suất học bổng 1.500 NZD (gần 24 triệu đồng). Nam sinh sẽ bắt đầu việc học tại trường này từ tháng 1/2019.

Nguyễn Minh Hoàng, học sinh tham dự Triển lãm Giáo dục New Zealand 2018 đã nhận được học bổng $1.500 NZD từ trường Trung học Garin College.

Công ty L&V cho biết, hiện vẫn còn một số suất học bổng hấp dẫn từ các trường nổi tiếng của New Zealand dành cho học sinh, sinh viên ưu tú.

