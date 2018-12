Nam sinh làm thơ tri ân thầy cô giáo

Đã là sinh viên năm ba, Lê Văn Thân chia sẻ chưa bao giờ quên mái trường THPT Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh). Hướng tới ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), Thân viết bài thơ chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe.

Đi tìm kỷ niệm

Con đò cập bến ngày xưa

Chở bao tri thức nắng mưa vượt dòng

Bỏ quên kỷ niệm bên sông

Để giờ tôi phải “mất công” đi tìm:

Mái trường Phúc Trạch lặng im

Bên chùm hoa sữa trắng tinh hôm nào

Nhành bằng lăng tím nôn nao

Phủ trên lối nhỏ hanh hao dáng thầy

Bao nhiêu kỷ niệm còn đây

Chỉ riêng thầy đã hao gầy hơn xưa!

Đi tìm kỷ niệm trong mưa

Lần theo vệt nắng những trưa mệt nhoài

Dưới chùm phượng vĩ sớm mai

Gió bay tà áo dáng ai thẹn thùng?

Tìm đâu buổi học cuối cùng

Cô trò ngấn lệ ngậm ngùi chia tay

Ve kêu suốt mấy hôm rày

Giục mùa thi đến cũng ngày rời xa

A2k13 ta!

Ghi tên sử sách hùng ca một thời

Bao phen ngạo nghễ chế lời

Thầy Cương phát hiện kịp thời can ngăn

Tôi tìm về những trang văn

Nghe cô Nhung giảng nhọc nhằn trôi đi

Bao nhiêu số mũ, số pi

Cô Ngọc Diệp giải chi li từng dòng

Điện trường, điện tích, Cu-lông...

Thầy tôi Việt Đức dạy không phải bàn

An kin rồi tới An kan

Đồng phân, đồng đẳng cô Quang chỉ rồi

Bao nhiêu chiến dịch sục sôi

Thầy Hinh truyền lửa bồi hồi thương quê

Thầy Cường dạy địa miễn chê

Vùng trời, vùng biển... say mê học bài

Ngoài trời thu đã tàn phai

Đông về lạnh buốt đôi vai lặng thầm

Suốt đời chỉ một chữ tâm

Mong sao trò sẽ ân cần giỏi giang

Lạc dòng ký ức miên man

Ai ơi gom giúp tôi mang trở về!

Thời gian quay những vòng xe

Bạn cùng tôi hãy lắng nghe một lần

Gửi ngàn lời tới tri ân

Thầy cô vui khỏe ươm mầm tương lai!

Lê Văn Thân

*Bài viết tri ân thầy cô nhân ngày 20/11 gửi về Giaoduc@VnExpress.net.