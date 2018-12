Nam sinh bị tụ máu não sau ba cái tát của thầy giáo thể dục

Thầy giáo thể dục tát khiến học sinh tụ máu não

Thầy giáo thể dục tát học sinh đập đầu vào song sắt cửa sổ Phụ huynh nói về việc con mình bị thầy giáo dạy thể dục đánh nhập viện.

Tối 19/1, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, mẹ cháu Cao Kiên Cường, học sinh lớp 9B trường THCS Xuân Sơn, cho biết vừa chuyển con trai xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, để tiếp tục điều trị sau khi bị thầy giáo đánh.

Sau buổi học sáng 9/1, đến khoảng 18h chị Hiền thấy con trai 15 tuổi kêu đau đầu do bị thầy giáo đánh hai cái vào mặt, khiến đầu va vào song sắt cửa sổ. Sờ đầu thấy sưng to, nhũn nên tối cùng ngày gia đình đưa cháu đến Trung tâm y tế thị xã Đông Triều. Các bác sĩ nói đầu Cường bị tụ máu, do không biết mạch ở đâu nên không hút được.

Cháu Cao Kiên Cường đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh. Ảnh: Minh Cương

Trưa 10/1, chị Hiền xin chuyển con xuống Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, các bác sĩ đã hút dịch 3-4 lần nhưng không hết. Cường buồn nôn nhiều lần nên hai ngày sau gia đình chuyển cháu lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau khi được hút hết dịch, do Việt Đức quá tải nên ngày 18/1 Cường được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh tiếp tục điều trị.

“Việc thầy giáo đánh học sinh, tôi và mọi người rất bức xúc. Mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra sự việc và nhà trường phải có trách nhiệm”, chị Hiền nói.

Theo chị Hiền, gia đình thầy Nguyễn Văn Chức và nhà trường đến thăm cháu, nhưng không có động thái gì về việc chi trả viện phí. “Chỉ khi tôi đưa vụ việc lên mạng xã hội, Phòng Giáo dục, công an vào cuộc thì thầy Chức và gia đình mới đến xin lỗi, xin tôi rút đơn kiện, hứa bồi thường, trả viện phí”, chị Hiền kể.

Sức khỏe tiến triển tốt, Cao Kiên Cường kể lại, sáng 9/1 có giờ thể dục, do trời mưa nên thầy giáo cho học sinh vào lớp tự quản. Thầy Chức ngồi ở bục giảng, em ở bên dưới lớp tự ý đổi chỗ cho bạn Trung và nói chuyện với các bạn trong lớp. Trung chạy lăng quăng nên bị thầy Chức dùng thước kẻ đánh vào chân.

"Thấy vậy, cháu đứng dậy định về chỗ thì thầy xuống tát hai cái khiến đầu cháu đập vào song sắt cửa sổ. Cháu choáng váng và khóc đi về chỗ. Thấy cháu ngậm kẹo, thầy đánh tiếp nhát thứ ba", nam sinh nói.

Cửa sổ phòng học có hai lớp, bên trong là khung sắt, bên ngoài là cửa kính. Ảnh: Minh Cương

Thầy Nguyễn Hồng Lam, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, thầy Chức tính tình hiền lành, học sinh rất quý. “Sự việc xảy ra rất đáng tiếc. Nhà trường mong cơ quan chức năng xác định rõ đúng sai. Có kết luận chính xác, khách quan và công tâm để chúng tôi thông báo đến học sinh và phụ huynh, cho các em yên tâm học tập”, thầy Lam nói.

UBND thị xã Đông Triều đã đình chỉ công tác 15 ngày với thầy giáo Nguyễn Văn Chức kể từ 18/1 để làm rõ sự việc.