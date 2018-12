Một phần ba số học sinh thi THPT quốc gia chỉ để xét tốt nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thống kê số lượng học sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2016. Theo đó, tổng số thí sinh dự thi năm nay gần 887.400 (giảm hơn 118.200 so với năm 2015). Số thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là hơn 286.100, chiếm 32% (năm 2015 là 28%).

Số thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng gần 519.500, chiếm 59% (năm 2015 là 59%). Số thi chỉ để xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng (thí sinh tự do) là 81.770 chiếm 9% (năm 2015 là 13%).

Thí sinh thi THPT quốc gia 2015. Ảnh: Giang Huy

Theo thống kê, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với hơn 76.100. Sở Giáo dục Lai Châu có lượng thí sinh đăng ký dự thi ít nhất, chỉ 3.400.

Cụm thi do Đại học Vinh chủ trì tại Nghệ An có lượng thí sinh dự thi nhiều nhất với khoảng 21.700. Cụm thi do Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên chủ trì tại Lai Châu có lượng thí sinh dự thi ít nhất, chỉ hơn 1.300.

Cụm thi do Sở Giáo dục Hà Nội chủ trì có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất với hơn 16.400. Còn cụm thi do sở Giáo dục Bạc Liêu chủ trì có số lượng thí sinh dự thi ít nhất (1.470).

So sánh kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 và 2016. Đồ họa: Việt Chung - Hoàng Thùy

Năm nay, cả nước có 120 hội đồng thi, trong đó 70 hội đồng thi đại học và 50 hội đồng thi tốt nghiệp. Tổng số điểm thi toàn quốc là gần 1.500 với khoảng 31.700 phòng.

Ba ngày nữa, gần 900.000 thí sinh đã đăng ký dự thi sẽ làm thủ tục tại các điểm thi. Ngày 1-4/7, các em sẽ làm bài thi THPT quốc gia. Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày Buổi Môn thi Thời gian

làm bài Giờ phát đề

cho thí sinh Giờ bắt đầu

làm bài 30/6 SÁNG Từ 8h Thí sinh tập trung tại địa điểm thi làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và chỉnh sửa sai sót (nếu có). 1/7 SÁNG Toán 180 phút 7h25 7h30 CHIỀU Ngoại ngữ 90 phút 14h15 14h30 2/7 SÁNG Ngữ văn 180 phút 7h25 7h30 CHIỀU Vật lý 90 phút 14h15 14h30 3/7 SÁNG Địa lý 180 phút 7h25 7h30 CHIỀU Hóa học 90 phút 14h15 14h30 4/7 SÁNG Lịch sử 180 phút 7h25 7h30 CHIỀU Sinh học 90 phút 14h15 14h30

