Mong một tương lai an bình

Cuộc thi 'Học bổng Đèn Đom Đóm' / Thể lệ cuộc thi 'Học bổng Đèn Đom Đóm'

Bình và An là hai cô bé sinh đôi, hoàn cảnh gia đình đã nghèo, không hạnh phúc. Hai em đang ở với mẹ tại xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hai em đang học lớp 3C của trường Tiểu học Thái Phiên. Ba đi làm thuê không kiếm được nhiều tiền, lại có thói quen nhậu nhẹt nên hầu như túng thiếu và không chu cấp gì phụ mẹ. Trước khi li dị với ba, cả gia đình ở cạnh nhà nội ở Đà Nẵng. Sau khi di lị cả nhà lại chuyển về ở bên ngoại thuộc tỉnh Quảng Nam.

Từ ngày trở về, mẹ hai em làm việc ngày đêm để dành tiền xây một căn nhà nhỏ cho 3 mẹ con ra ở riêng. Vì mẹ có đến 6 anh chị em cùng ở nhà ngoại nên khá bất tiện.

Từ khi ra riêng, 3 mẹ con thiếu thốn đủ đường vì mới dốc hết tiền cho căn nhà nhỏ. Tuy chỉ mới 8 tuổi, nhưng hai em rất hiểu chuyện. Nhiều hôm không có tiền để ăn bữa cơm đầy đủ, nhưng hai em vẫn không đòi hỏi mẹ điều gì.

Bình và An luôn cố gắng hết sức để phụ giúp việc nhà cho mẹ, tự chơi tự học với nhau. Ngoài ra, hai em còn biết quan tâm đến sức khỏe của bà ngoại và các cậu, dì. Với hai em, ký ức về ba chỉ là những trận đòn roi vô cớ và lời mắng nhiếc khi say xỉn. Hai em đã thấy rất may mắn vì mẹ dũng cảm chia tay với ba, mặc cho bao lời thị phi của người đời.

Hai cái tên Bình và An đã nói lên được mong mỏi của mẹ trong thời gian đen tối đó. Hiện hai em rất mong cả gia đình được bình an trước sóng gió cuộc đời.

Hoàng Sa