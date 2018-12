Du học nước ngoài là lựa chọn được nhiều phụ huynh và bạn trẻ Việt Nam ưa chuộng. Tuy nhiên việc du học lại không phải lúc nào cũng màu hồng. Để thích nghi với môi trường mới, học sinh, sinh viên gặp nhiều trở ngại như rào cản văn hóa, hệ thống giáo dục mới và điều kiện thời tiết khác biệt.

Tọa lạc giữa một trong những thành phố an toàn nhất thế giới - Sydney (đứng thứ 7 theo Chỉ số thành phố an toàn 2017, tờ Economist), Đại học Công Nghệ Sydney (UTS) luôn đặt tiêu chí an toàn của sinh viên lên hàng đầu.

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho du học sinh chuyển tiếp thẳng vào năm thứ hai của UTS, các chương trình liên thông tại UTS Insearch làm hài lòng nhiều phụ huynh và học sinh, sinh viên bởi môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, tiện lợi.

Sinh viên được trải nghiệm môi trường học tập chuẩn quốc tế và đa dạng về chủng tộc.

Với cam kết chất lượng giảng dạy của UTS, tại Việt Nam, UTS Insearch hiện là một trong những chương trình du học nổi tiếng và uy tín hàng đầu. Trong quá trình học tập tại UTS Insearch, du học sinh sẽ được cung cấp một khối lượng kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai cũng như chuyển tiếp thẳng vào năm thứ hai tại UTS, tùy vào kết quả học tập và chuyên ngành cụ thể.

Những yếu tố tạo nên môi trường học an toàn, tiện lợi cho du học sinh tại UTS Insearch

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Sydney

UTS Insearch tọa lạc ngay trung tâm thành phố Sydney (Australia). Sinh viên UTS Insearch có thể tiếp cận cơ sở vật chất của UTS, bao gồm thư viện hiện đại, phòng máy tính, không gian học tập, hơn 100 câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa để sinh viên dàng kết bạn và tận hưởng cuộc sống năng động.

Mặt khác, UTS luôn cam kết bảo đảm an toàn cho sinh viên trong khuôn viên trường nhờ hệ thống an ninh nghiêm ngặt, hiện đại với trang bị theo dõi an ninh 24/7, hỗ trợ nhanh chóng nhất cho sinh viên nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.

Hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe

Trong quá trình học tập tại UTS Insearch, sinh viên đến từ nước ngoài được yêu cầu mua gói bảo hiểm sức khỏe dành riêng du học sinh - Overseas Student Health Cover (OSHC). OSHC sẽ cung cấp khoản tiền hỗ trợ du học sinh nếu có vấn đề về bệnh hoặc tai nạn xảy ra, ngoài ra UTS có đội ngũ y bác sĩ luôn túc trực để khám chữa bệnh khi cần.

Hệ thống giao thông công cộng tiện lợi

Thành phố Sydney có cơ sở hạ tầng giao thông rất hiện đại, an toàn và phong phú với đủ phương tiện giao thông từ tàu điện ngầm, taxi, xe buýt, tàu lửa, tàu thủy... Điểm cộng cho UTS là những trạm giao thông luôn gần khuôn viên trường, đặc biệt nhà ga trung tâm của Sydney (Central Station) nằm ngay đối diện trường. Sinh viên Việt Nam tại Australia có nhiều sự lựa chọn di chuyển phù hợp túi tiền và an toàn.

Chi phí sinh hoạt tiết kiệm

Với tốc độ phát triển nhanh chóng và vượt bậc, Sydney tạo cảm giác cho những người nước ngoài về một thành phố đắt đỏ. Tuy nhiên, trung bình các du học sinh sẽ chỉ tốn khoảng từ 18.000 AUD một năm (tương đương 300 triệu đồng một năm) bao gồm các khoản ăn uống, sinh hoạt và di chuyển.

Thế Đan