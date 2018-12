Mô hình 'giáo dục khai phóng' tại trường Richard Bland College, Mỹ

"Giáo dục khai phóng" (liberal art college) hiện được coi là mô hình đặc sắc của giáo dục đại học Mỹ, được áp dụng rộng rãi ở châu Âu và nhiều quốc gia châu Á. Trường Richard Bland College là ngôi trường giảng dạy theo phương pháp này, trực thuộc trường đại học danh tiếng William & Mary, đại học lâu đời thứ hai của Mỹ.

Giáo dục khai phóng nhằm tạo ra con người tự do. Hiệp hội các trường và viện đại học Mỹ (Association of American Colleges and Universities) mô tả giáo dục khai phóng là "một triết lý giáo dục cung cấp cho các cá nhân một nền tảng kiến thức rộng, những kỹ năng có thể chuyển đổi được, một cảm nhận mạnh mẽ về các giá trị, đạo đức và sự can dự vào đời sống công dân... Phạm vi của giáo dục khai phóng thường mang tính đa nguyên và toàn cầu. Nó có thể bao gồm một chương trình học giáo dục tổng quát cung cấp cơ hội tiếp cận nhiều lĩnh vực học thuật và nhiều chiến lược học tập, bên cạnh chương trình học chuyên sâu trong ít nhất một lĩnh vực học thuật nào đó.

Trường Richard Bland College dành học bổng 115 triệu đồng năm đầu tiên – kỳ nhập học mùa thu năm nay cho học sinh Việt Nam.

Vị trí của trường Richard Bland College (RBC)

Khuôn viên học xá RBC cổ kính, yên bình với diện tích 750 mẫu, có vị trí ở gần trung tâm Virginia, từ trung tâm thành phố Richmond di chuyển khoảng 30 phút về phía Nam. Bạn chỉ cần lái xe hai giờ sẽ đến thủ đô Washington D.C của nước Mỹ cũng là trung tâm hoạt động của nhiều công ty trong nhóm Fortune 500.

Môi trường giảng dạy và học tập năng động tại trường cho phép sinh viên quốc tế tập trung vào chuyên ngành. Các lớp học nhỏ, mô hình một thầy – một trò (one-on-one advising), và các hỗ trợ từ nhà trường đảm bảo sinh viên có thể chuyển tiếp thành công vào chương trình đại học. Sau khi hoàn thành chương trình hai năm tại RBC, bạn có thể chuyển tiếp vào Đại học William & Mary hoặc một trong 40 trường uy tín của bang Virginia.

Đại học William & Mary

William & Mary là trường lâu đời thứ hai tại Mỹ và cũng là trường đại học nổi tiếng về nghiên cứu. William & Mary được biết đến như trường Public Ivy – nhóm tám trường đại học công lập hàng đầu tại Mỹ. Trường xếp hạng 5 nhóm các trường đại học công lập của Mỹ (theo Forbes, 2016); xếp hạng 6 nhóm các trường đại học công lập của Mỹ (theo News & World Report, 2017); hạng 32 các trường đại học trên toàn quốc của Mỹ (theo News & World Report, 2017).

Đại Học Bang Virginia (University of Virginia)

Đại học Bang Virginia được thành lập bởi Tổng thống Mỹ - Thomas Jefferson vào năm 1819 ở thành phố Charlottesville. Sứ mệnh của trường là giúp những nhà lãnh đạo của tương lai được chuẩn bị tốt nhất để định hình tương lai của quốc gia và thế giới.

Các ngành học nổi trội của trường gồm kinh doanh, kỹ thuật và khoa học ứng dụng, luật, y. Trường xếp hạng 2 trường công lập hàng đầu của Mỹ (theo News & World Report, 2017); hạng 24 các trường đại học toàn quốc của Mỹ (theo News & World Report, 2017; hạng 57 trường đại học tốt nhất của Mỹ (theo Times Higher Education, 2017).

Đại học Kỹ thuật Virginia (Virginia Tech University)

Đại học Kỹ thuật Virginia là trường nghiên cứu toàn diện tại Virginia. Trường có hướng tiếp cận giáo dục thực tiễn, chuẩn bị cho sinh viên trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực và cộng đồng của họ. Trường có 250 chương trình đào tạo đại học và sau đại học, cung cấp cho hơn 33.000 sinh viên và quản lý một danh mục nghiên cứu hơn 12.000 tỷ đồng.

Trường xếp hạng 16 chương trình đại học ngành kỹ thuật tốt nhất của Mỹ (theo News & World Report, 2017); hạng 27 nhóm trường công lập hàng đầu của Mỹ (theo U.S. News & World Report, 2017); hạng 74 các trường đại học trên toàn quốc (theo U.S. News & World Report, 2017). Các ngành học nổi trội của trường gồm kỹ sư, khoa học, môi trường, khoa học xã hội.

