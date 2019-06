Mô hình Boutique School tại trường tiểu học TP HCM

Ở eSchool, trẻ được học theo cách mình thích bằng hình ảnh, sơ đồ; đọc sách, ghi chép; nghe giảng, kể chuyện hay trải nghiệm thực tế, làm thí nghiệm.

Từ "boutique" gắn liền với khái niệm "nhỏ, gần gũi", "chất lượng xuất sắc" và "chăm sóc đặc biệt từng cá nhân". Nói một cách nôm na, boutique tựa như quần áo may đo từ một nhà may tên tuổi, trái ngược với quần áo may công nghiệp.

Boutique School là trường phái giáo dục với một ngôi trường nhỏ xinh xắn, dễ thương, trong đó, tất cả thầy cô và học sinh đều biết đến nhau, thân thiết, gần gũi như trong một gia đình. Nhờ quy mô nhỏ, Boutique School có thể tập trung tối đa vào việc giáo dục phát triển cá nhân của từng học sinh. Không đặt nặng lượng mà đề cao chất trong giảng dạy, tình bạn, cơ sở vật chất...

Trường Tiểu học Quốc tế eSchool, quận 2, TP HCM là một trong những ngôi trường tiên phong theo hình thức Boutique School tại Việt Nam, áp dụng và phát huy tối đa các ưu điểm của mô hình này. Để giáo dục riêng từng cá nhân, giúp trẻ em phát triển tốt nhất theo tính cách và sở thích của mình, eSchool có chuyên gia tư vấn tâm lý học đường với nhiệm vụ theo dõi sự phát triển về tâm lý của học sinh.

Theo đại diện trường, hầu như trẻ em đều có vấn đề. Bé thì nhút nhát không dám phát biểu trước lớp, bé lại sợ nước không dám bơi, bé lại muốn các bạn phải luôn nghe theo mình... Để giải quyết vấn đề khó khăn riêng của mỗi học sinh, chuyên gia tư vấn học đường thường xuyên quan sát, theo dõi các bé, gặp gỡ trao đổi với phụ huynh và giáo viên; từ đó lập chương trình phát triển riêng cho từng em.

Boutique School quan niệm: học sinh sẽ tiếp thu bài tốt hơn rất nhiều nếu được học theo đúng cách riêng (learning styles) của mình. Do đó, vào đầu năm học, mỗi học sinh eSchool được kiểm tra tâm lý bằng các bài test chuẩn quốc tế để xác định xem em hứng thú nhất với cách học nào trong 4 phương pháp: hình ảnh, sơ đồ; đọc sách, ghi chép tức xử lý, ghi nhớ thông tin dưới dạng chữ; nghe giảng bài, kể chuyện; trải nghiệm thực tế, làm thí nghiệm, mô hình.

Nhằm giúp tất cả học sinh dễ tiếp thu, hầu hết bài giảng đều được thiết kế bao gồm cả bốn cách học như trên. Ví dụ như trong môn tập đọc, học sinh không cầm sách lên đọc như phương pháp truyền thống mà giáo viên luôn tìm hình ảnh và phim để minh họa cho nội dung của từng đoạn văn, từ vựng mới. Các em không chỉ nghe cô giảng bài, mà còn liên tục thảo luận nhóm, thuyết trình trước lớp. Trong quá trình đọc bài, giáo viên thường xuyên tổ chức các trò chơi, thi đấu cá nhân, đồng đội giúp buổi học luôn vui.

Các lớp nghệ thuật được tổ hướng dẫn bởi huấn luyện viên giàu kinh nghiệm.

Đến giờ làm bài tập, dự án, học sinh sẽ được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm bao gồm các em có sở trường khác nhau. Em có thế mạnh về hình ảnh sẽ lập sơ đồ, vẽ hình minh họa cho bài nộp. Em ưa thích đọc, viết có nhiệm vụ viết bài trình bày. Trong khi đó, em thích nói sẽ thuyết trình cho cả lớp cùng nghe.

Nhờ đó, việc học trở nên thoải mái, nhẹ nhàng và thích thú. Không những thế, các em còn học được rất nhiều các kỹ năng khác từ bạn, cách làm việc nhóm, thảo luận, phân chia công việc, thấy được làm việc nhóm sẽ đạt được kết quả tốt hơn làm việc cá nhân. Trong một số bài tập khác, học sinh sẽ được thay đổi vai trò của mình (ví dụ như em thích hình ảnh sẽ phải viết báo cáo và ngược lại), để có thể biết được hết tất cả phương pháp học khác nhau.

Ngoài phương pháp giảng dạy cá nhân giúp học sinh tiếp thu nhanh chóng, cơ sở vật chất của Boutique School cũng được thiết kế sinh động để học sinh có thể chọn ngồi học ở nơi mình yêu thích. Ở eSchool, các phòng học được bao quanh một không gian mở với nhiều loại sofa, bàn tròn, ghế lười, lều vải... Nhờ đó, khi làm bài tập, dự án, học sinh không bị bó buộc trong không gian lớp học mà có thể ra ngoài chọn góc học tập mình ưa thích nhất: nằm trong lều đọc sách hay ngồi thảo luận với các bạn quanh bàn tròn.

Trường Tiểu học Quốc tế eSchool dạy chương trình Common Core của Bộ Giáo dục Mỹ với số giờ học cùng giáo viên bản ngữ là 4 tiếng mỗi ngày, theo đúng chuẩn Mỹ. Giờ học tiếng Việt của eSchool là 1,5 tiếng mỗi ngày, đảm bảo học sinh giỏi tiếng Việt lẫn văn hóa, lịch sử, địa lý Việt Nam.

Trường rất chú trọng đến hoạt động thể thao và nghệ thuật, đảm bảo cho học sinh được rèn luyện bộ môn này đều đặn 2 tiếng mỗi ngày với các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Ngoài ra còn có Chương trình Giáo dục Phẩm chất kết hợp ưu điểm của nền văn hóa phương Đông và văn minh phương Tây.

Hồ bơi đạt chuẩn.

Trường Tiểu học Quốc tế eSchool có mức học phí khoảng 200 triệu đồng một năm. Địa chỉ: 21 Đường số 3, Trần Não, phường Bình An, quận 2, TP HCM. Để có thêm thông tin, truy cập eschoolvn.com, Facebook: eschoolvn hoặc gửi email đến info@eschoolvn.com; hotline: 0938 221 008, (028) 3620 3377.

Hoài Nhơn