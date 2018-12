Máy làm kem 15 triệu của sinh viên Bách khoa

Nhiệt độ Hà Nội lên đến 38 độ C, chiếc máy làm kem cuộn đôi của nhóm sinh viên lớp Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh K57 trở thành tâm điểm khi tham gia Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ Bách khoa 2016 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Sản phẩm do các sinh viên năm thứ 4 gồm Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thanh Nam, Lê Duy Tuấn Anh, Nguyễn Đình Thăng và Phạm Tùng Lâm thiết kế.

Nhóm sinh viên năm thứ tư trường Bách khoa bên cạnh sản phẩm do các em tự làm. Ảnh: P.H.

Đoàn, trưởng nhóm cho biết máy làm kem cuộn không xa lạ trên thị trường song chủ yếu là nhập khẩu. Chiếc máy "made in Bách khoa" các em làm khi tham gia một dự án của thầy giáo trong khoa. Đầu năm 2016, khi thầy giáo bộ môn tự động hóa Đỗ Cao Trung hỏi cả nhóm hứng thú làm chiếc máy này không? Các thầy sẽ đầu tư kinh phí và hướng dẫn. Có "đất dụng võ", 5 chàng trai gật đầu.

Cả nhóm tập trung làm trong một tháng để kịp tiến độ, chiếc máy làm kem cuộn đôi ra đời. Máy có các bộ phận chính như thân máy, 2 mâm làm kem hình vuông bằng inox trên mặt, vận hành theo phương thức dẫn nhiệt từ ống đồng truyền lên làm lạnh mâm. Trong 3-5 phút, nhiệt độ làm lạnh đạt mức dưới -1 độ C, biến nguyên liệu đang rải đều trên mâm inox thành kem. Hình dạng kem cuộn và tỷ lệ nước, sữa, hoa quả như thế nào tùy vào tay nghề, ý muốn của người vận hành.

Máy làm kem của nhóm sinh viên Bách khoa không khác nhiều với máy làm kem nhập khẩu đang bán trên thị trường, nhưng ưu điểm nhiều hơn. Máy tích hợp hai mâm cuộn kem nhưng chỉ dùng một máy nén, tiết kiệm điện hơn so với máy nhập khẩu dùng 2 máy nén. Máy nhập khẩu có giá thành cao hơn và khó sửa chữa khi hỏng hóc.

"Bọn em tin tưởng sản phẩm của mình có khả năng cạnh tranh với máy nhập khẩu vì rẻ hơn, dễ bảo hành, bảo dưỡng. Khi đưa ra thị trường, nếu có vấn đề gì về kỹ thuật thì nhóm nghiên cứu và cải tiến luôn", Đoàn cho biết.

Trổ tài làm kem mời thầy cô và các bạn khi tham gia ngày hội sáng tạo của sinh viên Bách khoa.

Hiện nay, nhóm có thể chế tạo ra máy làm kem cuộn đôi (loại 2 mâm) và máy làm kem cuộn đơn (1 mâm). Chiếc máy làm kem đôi giá khoảng 15 triệu đồng, tiết kiệm hơn 3,5-4 triệu so với máy nhập khẩu. Các em đã bán được 2 máy cuộn đôi, 20 máy cuộn đơn.

Trong quá trình làm, nhóm cũng nhận được phản hồi từ phía khách hàng là máy không có khay hoặc giá để đặt các dụng cụ làm kem. Đoàn cho hay, các em khắc phục bằng cách bố trí thêm các giá treo, khay đựng đồ để nhân viên làm kem có thể để đồ thuận tiện. Tốc độ làm lạnh của máy khá nhanh nên kem bám chặt vào mâm khi thao tác chậm, nhóm lại tính toán cân chỉnh lại lượng gas nạp và cân ống mao chính xác hơn. Cả nhóm đang nghiên cứu cải tiến, tích hợp thêm một số hệ thống tự động, làm mẫu mã đẹp hơn để có thể đưa sản phẩm vào trong các nhà hàng lớn.

Những ngày tham gia hội thi, nhóm sinh viên đã tự "trổ tài" làm kem cuộn trong hội trường nhà C2, mời thầy cô và các bạn những ly kem cuộn mát lạnh giải nhiệt. "Bọn em chủ yếu tham gia chế tạo là chính, còn việc làm thì toàn con trai không khéo tay nên nhìn ly kem không được đẹp mắt lắm, nhưng chất lượng thì bọn em đảm bảo", Đoàn cười nói.

Máy làm kem

Phương Hòa