Lý do nên chọn học ngành An ninh mạng tại Đại học Deakin, Australia

Sở hữu bằng cấp từ ngôi trường uy tín như Đại học Deakin giúp sinh viên có khởi đầu tốt cho sự nghiệp.

Công nghệ giữ vai trò then chốt với việc kinh doanh trong thế kỷ 21 và đóng vai trò trung tâm trong xã hội chúng ta đang sống. Chúng ta lên mạng để sử dụng ngân hàng trực tuyến, mua sắm và kết nối với nhau.

Hiện nay, thị trường các thiết bị kết nối thông minh như thiết bị đeo tay (wearables), điện thoại thông minh và nền tảng tự động hóa giúp kiểm soát tất cả thiết bị trong nhà (home assistants) phát triển nhanh chóng tạo ra một nguồn dữ liệu khổng lồ. Các thiết bị này ghi lại hầu hết hoạt động thường ngày của người dùng. Tuy nhiên, khi dữ liệu lớn được dùng để cải thiện cuộc sống thì nó cũng đem lại rủi ro về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chuyên gia an ninh mạng đang là nghề "hot" trong bối cảnh công nghệ 4.0.

Nhu cầu cao đối với chuyên gia an ninh mạng

Xã hội tự cân bằng giữa lợi ích và rủi ro từ sự phát triển của công nghệ mang lại, thúc đẩy nhu cầu nhân lực chuyên gia an ninh mạng tăng cao. Quan trọng hơn là dữ liệu và hệ thống cung cấp dịch vụ kỹ thuật số cần được bảo mật an toàn bởi các chuyên gia an ninh mạng có đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn cao.

Báo cáo về thiếu hụt kỹ năng an ninh mạng toàn cầu của tập đoàn Cisco cho thấy, đến năm 2019 chúng ta sẽ cần tới 6 triệu chuyên viên an ninh mạng trên toàn thế giới. Hiểu đơn giản, nguồn cung chuyên gia an ninh mạng không đủ để đáp ứng nhu cầu, do đó nhân sự trong lĩnh vực này đang rất được săn đón.

Sự thiếu hụt nguồn nhân lực an ninh mạng đã khiến Australia trở thành điểm đến lý tưởng để bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực này. Trong vòng hai năm trở lại đây, thị trường việc làm trong ngành An ninh mạng tăng khoảng 7% và dự kiến cần bổ sung hơn 17.000 nhân sự trong những năm tới. Hiện nay, ngành bảo mật thông tin tại Australia được đánh giá là ngành có mức thu nhập cao nhất trên thế giới, trung bình một chuyên gia an ninh mạng có mức lương cao hơn chuyên gia IT.

Vì công nghệ có mặt trong mọi khía cạnh của cuộc sống nên các chuyên viên an ninh mạng sẽ có cơ hội làm việc ở nhiều lĩnh vực. Hoàn tất một khóa học an ninh mạng tại một trường đào tạo uy tín là điều cần thiết để bạn có thể phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này.

Deakin thuộc top 150 đại học thế giới về đào tạo khoa học máy tính và các lĩnh vực liên quan.

Đại học Deakin - Trường đào tạo an ninh mạng nổi bật tại Australia

Đại học Deakin dẫn đầu trong lĩnh vực an ninh mạng, là cái nôi của Trung tâm Nghiên cứu và Cải tiến An ninh Mạng (CSRI). Trung tâm này kết nối Deakin với các công ty trong ngành và với chính phủ để thúc đẩy những nghiên cứu hàng đầu về an ninh mạng.

Chương trình giảng dạy tại Đại học Deakin được tư vấn bởi các công ty đầu ngành và chính phủ để có thể đáp ứng yêu cầu thực tế của ngành. Trường cung cấp các chương trình đại học và sau đại học về an ninh mạng được công nhận rộng rãi. Bạn cũng có thể lựa chọn chuyên ngành an ninh mạng trong khóa học công nghệ thông tin. Ngoài ra, bạn có thể học các chứng chỉ chuyên ngành về an ninh mạng để tăng cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường. Những khóa học này trang bị kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể trở thành tuyến đầu bảo vệ các tài sản và mạng lưới kỹ thuật số.

Tại Deakin, sinh viên không chỉ học thông qua bài giảng trên lớp mà còn thông qua trải nghiệm thực tiễn. Bạn được phát triển các kỹ năng như xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan tới thiết kế hệ thống bảo mật, đánh giá mức độ rủi ro và tích hợp bảo mật vào việc phát triển những công nghệ mới. Đối với bạn trẻ muốn theo đuổi sự nghiệp liên quan đến ứng dụng luật trong an ninh mạng, chương trình học tại Deakin đem lại nhiều cơ hội khám phá về tội phạm công nghệ cao và điều tra số (digital forensics). Bạn cũng được đi thực tập để tích lũy kỹ năng làm việc, xây dựng kết nối hỗ trợ nghề nghiệp.

Sinh viên được thực tập 12 tuần để có trải nghiệm công việc thực tế.

Học bổng STEM 20% dành cho sinh viên Việt Nam

Đại học Deakin cam kết hỗ trợ các nhà sáng chế tương lai để họ có thể khai phá tiềm năng của mình. Trường mang đến học bổng STEM trị giá 20% học phí. Sinh viên Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký học ngành an ninh mạng sẽ được tự động xét duyệt học bổng này, áp dụng cho bậc cử nhân, thạc sĩ. Học bổng còn áp dụng cho sinh viên theo học các lĩnh vực khoa học, công nghệ thông tin, kỹ thuật, kiến trúc, môi trường và xây dựng.

Ngoài ra, Deakin còn có các học bổng hấp dẫn khác dành cho sinh viên ưu tú. Liên hệ đại diện trường tại Việt Nam để được thông tin chi tiết, tư vấn chọn khóa học và hỗ trợ hồ sơ du học Australia.

Hotline: 093 409 2662 - 093 409 9070 Email: inec@inec.vn Website: Đại học Deakin Đăng ký tư vấn miễn phí: https://goo.gl/jw6i4N

(Nguồn: Đại học Deakin)