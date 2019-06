Lý do chọn INEC khi du học Đại học James Cook Singapore

INEC được chọn là đối tác đáng tin cậy, nhận nhiều giải thưởng uy tín do trường trao tặng.

Nhận nhiều giải thưởng từ Đại học Jamses Cook Singapore

Để chọn được một công ty tư vấn du học chuyên nghiệp, tận tâm, bạn cần xem xét đến nhiều yếu tố như thái độ tiếp đón; quy mô công ty; quy trình xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác; tỷ lệ visa... Trong đó, các giải thưởng mà công ty đạt được cũng là một căn cứ không nên bỏ qua.

Trong chặng đường 10 năm hợp tác với Đại học James Cook Singapore, INEC có 8 năm nhận được nhiều giải thưởng quan trọng của trường. Năm 2018, INEC là đại diện tuyển sinh duy nhất tại Việt Nam được vinh danh trong hội nghị đối tác toàn cầu của trường với giải thưởng Best Performing Partner - Giải thưởng dành cho đại diện tuyển sinh tốt nhất của trường. Trước đó, INEC cũng từng là đại diện Việt Nam duy nhất nhận các giải Best Partnership (Đối tác tốt nhất) và Best Student Choice Award (Nhà tư vấn tuyển sinh tốt nhất do sinh viên bình chọn).

Đại diện INEC (thứ hai từ trái sang) và cúp chứng nhận cho giải Best Performing Partner 2018 được trao bởi Đại Học James Cook Singapore.

Mặc dù là một quốc gia Đông Nam Á nhưng Singapore có nền giáo dục ưu việt, được thế giới công nhận và đi liền đó là hệ thống đánh giá chất lượng nghiêm ngặt. Theo đó, để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và nâng cao vị thế trên bản đồ học thuật, các trường đặt ra nhiều tiêu chí gắt gao để tuyển chọn đại diện tuyển sinh chính thức cũng như trao các giải thưởng uy tín.

Để đạt được các giải thưởng cao nhất của trường, INEC đã không ngừng nỗ lực và đáp ứng tốt nhiều tiêu chí về: số lượng sinh viên nhập học đông đảo; chất lượng sinh viên tốt; cầu nối kịp thời cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về trường; dịch vụ chăm sóc sinh viên chu đáo; quá trình xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác...

Lợi ích dẫn đầu khi du học Đại học James Cook Singapore cùng INEC

Nhờ mối quan hệ hợp tác sâu rộng với Đại học James Cook Singapore, INEC được tham gia nhiều hoạt động của trường. Đại diện của INEC được trường mời tham dự hội nghị đối tác toàn cầu hàng năm để phổ biến những thông tin mới nhất về chương trình đào tạo, yêu cầu đầu vào, quy trình hồ sơ, học bổng, triển vọng việc làm tại Singapore... Ngoài ra, mỗi năm, lãnh đạo của trường đều thăm chính thức văn phòng INEC, vừa thắt chặt thêm mối quan hệ, vừa để khảo sát tình hình thực tế.

Hằng năm, INEC tổ chức đoàn đại biểu ban giám hiệu các trường THPT sang thăm và trao đổi giáo dục tại trường. INEC cũng phối hợp với trường tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho học sinh, sinh viên Việt Nam với cuộc thi "Trở thành đại sứ JCU Singapore". Công ty cũng phối hợp với trường tổ chức các kỳ thi học bổng tại Việt Nam và học sinh INEC thường chiếm ưu thế, giành được các suất học bổng giá trị cao khi được công ty cung cấp đề thi mẫu độc quyền, miễn phí và tư vấn bí quyết phỏng vấn học bổng đạt kết quả tốt nhất.

Lâm Tuấn Kiệt - học sinh INEC giành học bổng 100% của Đại học James Cook Singapore 2017.

Ngoài ra, đến với INEC, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Du học không chỉ làm làm hồ sơ nhập học, xin visa mà còn liên quan đến chọn ngành, trường cũng như lộ trình học phù hợp; giải quyết các vướng mắc gặp phải với nhà trường, trong đời sống xã hội và hàng tá thứ mà phụ huynh và học sinh có thể chưa lường hết được. Du học INEC với kinh nghiệm tư vấn hơn 13 năm và đặt lợi ích của học sinh, sinh viên làm trung tâm, luôn nhiệt tình, tận tâm, cam kết đồng hành cùng học sinh trong suốt quá trình du học:

- Tư vấn chọn ngành học, trường đào tạo phù hợp với năng lực và sở thích của học sinh cũng như điều kiện tài chính của gia đình.

- Hướng dẫn cặn kẽ trước khi bay giúp học sinh có thêm hành trang thông tin ứng phó với các tình huống thực tế.

- Đưa đón sân bay, tìm nhà ở, kết nối với cộng đồng sinh viên tại Singapore giúp học sinh mau chóng thích nghi và hòa nhập.

- Hỗ trợ học sinh giải quyết khó khăn trong quá trình du học.

- Hỗ trợ thủ tục cho phụ huynh thăm thân...

