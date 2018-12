Lương giáo sư ở những đại học công lập hàng đầu nước Mỹ

Business Insider ngày 17/8 chọn 50 đại học công lập hàng đầu nước Mỹ năm 2018 do US News and World Report xếp hạng và thu thập dữ liệu về mức lương trung bình của giáo sư trong năm học 2016-2017, theo kết quả khảo sát từ Bộ Giáo dục. Giáo sư ở những đại học này có thu nhập tốt hơn mức trung bình của giáo viên trường học công lập hệ thống K-12 (từ mẫu giáo đến lớp 12).

Lương giáo sư có xu hướng cao hơn ở phía đầu bảng xếp hạng. Trong đó, hai trường đồng hạng nhất, Đại học California tại Los Angeles và Đại học California tại Berkeley, lần lượt trả lương cao nhất và cao nhì cho vị trí giáo sư, tương ứng 155.059 USD và 146.987 USD.

Trong 11 trường top đầu, chỉ Đại học William & Mary (vị trí thứ 6) có mức lương trung bình của giáo sư dưới 100.000 USD (96.880 USD). Đại học Michigan - Ann Arbor (xếp thứ 4) và Đại học Florida (đồng hạng 9) trả lương giáo sư nhỉnh hơn 100.000 USD, thấp hơn nhiều đại học có thứ hạng không cao.

Cụ thể, giáo sư ở Đại học California, Davis (UC Davis) đồng hạng 12, được trả lương khá hậu hĩnh, ở mức trung bình 123.211 USD một năm học. Ngôi trường đồng hạng 33, Đại học California, Santa Cruz (UC Santa Cruz) cũng không kém cạnh với mức lương giáo sư 122.489 USD.

Với thu nhập chỉ 75.227 USD mỗi năm, giáo sư ở Đại học khoa học môi trường và lâm nghiệp New York, đồng hạng 41 với bốn trường khác, kiếm được ít nhất so với đồng nghiệp ở các trường trong top 50.