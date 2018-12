Lợi thế của sinh viên học Trung cấp Việt Khoa

Thạc sĩ Nguyễn Công Danh - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Khoa chia sẻ những lợi ích khi sinh viên theo học tại trường.

Giảng viên uy tín

Các chương trình học trung cấp chuyên nghiệp thường kéo dài từ một đến hai năm rưỡi đào tạo. Mặc dù thời gian học ngắn, những giảng viên tại Việt Khoa sẽ biết cách truyền dạy cho sinh viên đủ kiến thức và kỹ năng để có thể làm việc ngay.

Đội ngũ giảng viên tại trường gồm nhiều thành phần trong đó có tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên uy tín từ các trường đại học lớn. Ngoài ra, trường còn có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn như kiến trúc sư, kỹ sư, giám đốc công ty…

Cơ sở vật chất hiện đại

Theo thầy Danh, giảng viên uy tín cần kết hợp với cơ sở vật chất và công cụ học tập tốt mới có thể giúp sinh viên tiếp thu nhanh kỹ năng làm việc. Đặc biệt, đối với các ngành sư phạm mầm non, thiết kế kiến trúc, thiết kế đồ họa cần nhiều giáo cụ học tập, phòng tập luyện chất lượng cao như phòng múa, phòng đàn, nấu ăn, hệ thống phòng Lap chất lượng cao.

Một trong những phòng học đàn Organ tại Trường Việt Khoa với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi.

Thực tập liên tục

Thực tập là một công tác đào tạo không thể truyền dạy bằng lời nói hay thực hành. Vì thế, quá trình thực tập trải đều suốt hai năm tại Việt Khoa được thiết kế như một hệ thống xương sống trong tất cả ngành, nghề đào tạo. Việc này giúp sinh viên ghi nhớ, nắm rõ kiến thức và những giờ thực hành trên trường.

"Mặt khác việc thực tập nhiều giúp các em có được trải nghiệm cần thiết, đánh giá đúng khả năng của bản thân ở đâu so với yêu cầu của công ty tuyển dụng. Mục đích sau khi tốt nghiệp, sinh viên đạt được độ chín cả về kiến thức và thái độ làm việc" thầy Công Danh chia sẻ.

Sinh viên nghề Thiết kế Kiến trúc chụp ảnh lưu niệm tại công ty thực tập.

Tích hợp kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm là yêu cầu không thể thiếu với mỗi cá nhân và ở bất cứ ngành nghề nào. Vì vậy, trường luôn thúc đẩy sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa và những buổi đào tạo kỹ năng trực tiếp.

Hoạt động ngoại khóa của sinh viên Việt Khoa tại địa đạo Củ Chi.

Ngoài ra, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa giúp sinh viên mở rộng kiến thức xã hội, tăng cường sự giao tiếp, cọ xát đa văn hóa giữa các vùng miền.

Ngay từ ngày đầu thành lập, Trường trung cấp Việt Khoa đã định hướng phát triển bám sát thị trường lao động. "Với cơ sở vật chất hiện đại, môi trường chuyên nghiệp, trường thu hút số lượng lớn sinh viên cũng như những giảng viên ưu tú, giàu kinh nghiệm", thầy Công Danh nhận định.

Hiện tại, nhà trường đang tổ chức đào tạo các ngành Sư phạm mầm non, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Quản trị mạng, Điện tử viễn thông, Kế toán và nhóm ngành kinh doanh du lịch. Trong tháng 8, nhà trường sẽ mở thêm các ngành May & thiết kế thời trang, Chế biến món ăn, Xây dựng, An Ninh Mạng, Thương mại điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho TP HCM và các tỉnh thành trong cả nước.

Ngoài ra, trường được sự ủy quyền của Đại học Sư phạm TP HCM để tổ chức đào tạo liên thông Sư phạm Mầm non tại trụ sở chính nhà trường. Thời gian đào tạo từ 2,5 năm đến ba năm khi liên thông từ trung cấp lên đại học, 1,5 năm khi liên thông từ cao đẳng lên đại học.

Chương trình học trung cấp hai năm áp dụng cho các bạn tốt nghiệp hoặc rớt tốt nghiệp THPT. Chương trình học một năm áp dụng cho các bạn đã tốt nghiệp trường cao đẳng hoặc đại học.

Song song với việc đào tạo hệ hai năm, nhà trường tổ chức khóa học trung cấp sớm cho học sinh tốt nghiệp cấp hai. Với thời gian học 3 năm, các em sẽ đồng thời được cấp bằng tốt nghiệp hệ Trung cấp chính quy và bằng tốt nghiệp THPT.

Thế Đan