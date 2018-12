Làm việc tại Australia sau khi tốt nghiệp UNSW

Học sinh và sinh viên quan tâm tới du học Australia có cơ hội gặp gỡ với đại diện trường Đại học New South Wales (UNSW) - Mr. Don Evans để hiểu rõ hơn về phương pháp học tập thành công tại một trong những ngôi trường hàng đầu "xứ sở chuột túi". Các buổi tọa đàm sẽ diễn ra vào 15h - 18h, ngày 23/7, tại khách sạn Lotte Legend, 2A - 4A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM; và vào 9h - 12h, ngày 24/7, tại khách sạn La Casa, 17 Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

UNSW cũng đứng đầu về tỷ lệ cựu sinh viên trở thành triệu phú tại Australia và xếp thứ 33 toàn thế giới về con số thống kê này (theo Spear’s WealthInsight 2014).

Các chương trình học gồm tiếng Anh; dự bị đại học (4 - 11 tháng) dành cho học sinh hết lớp 11, 12 trở lên; cử nhân; thạc sĩ và tiến sĩ. Sinh viên có thể chọn từ hơn 900 chương trình trong 9 khoa của trường gồm kinh doanh, khoa học, kiến trúc và xây dựng môi trường, kỹ thuật, y khoa, luật, khoa học xã hội và nhân văn, mỹ thuật, thiết kế và truyền thông kỹ thuật số.

Với mối liên kết chặt chẽ cùng các công ty và nhà tuyển dụng hàng đầu, UNSW được biết đến như thành viên kết nối các đối tác uy tín. UNSW là thành viên sáng lập Group of Eight - nhóm 8 đại học hàng đầu Australia có uy tín về giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu. Trường là thành viên tổ chức Hiệp hội các đại học khu vực vành đai Thái Bình Dương (APRU) và nhóm liên kết Universitas 21. Trường được mời tham dự Global Tech, Hiệp hội các đại học công nghệ toàn cầu.

Nguyễn Thị Thu Trang - tốt nghiệp cử nhân thương mại (Marketing) tại UNSW.

Bộ phận Hướng nghiệp và việc làm của UNSW sẽ hỗ trợ sinh viên trong việc đạt được kỹ năng làm việc thực tế, có được kinh nghiệm chuyên môn và phát triển kế hoạch nghề nghiệp cá nhân. Trở thành sinh viên UNSW, bạn sẽ có quyền truy cập vào một loạt các dịch vụ và các sự kiện cung cấp cho bạn lợi thế cạnh tranh trong một thị trường việc làm toàn cầu đầy thách thức và cạnh tranh, như:

- UNSW Careers Expo: Gặp gỡ và thảo luận về các cơ hội việc làm với hơn 100 công ty tham gia, bao gồm cả BHP Billiton, Chevron, Ngân hàng Commonwealth của Australia, Deloitte, HSBC, IBM Australia... Xem thêm tại đây.

- UNSW Intership Expo: Gặp gỡ và thảo luận về các cơ hội thực tập với hơn 20 công ty đa quốc gia như Microsoft, General Electric, Chevron Australia, KPMG, Deloitte, IBM và Ngân hàng Commonwealth của Australia...

- UNSW Volunteer Work Expo: Kết nối với các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các vị trí tình nguyện viên. Tình nguyện là một cách tuyệt vời để có được nhiều kinh nghiệm hơn nữa trong lĩnh vực của bạn, khám phá lĩnh vực mà bạn quan tâm, và mang lại lợi ích cho cộng đồng của bạn.

Sinh viên có thể tiếp cận hơn 200 câu lạc bộ và các hoạt động xã hội thông qua tổ chức Sinh viên của UNSW cũng như nhận các hỗ trợ các dịch vụ miễn phí từ tổ chức Phát triển sinh viên quốc tế, tham gia các hội thảo về nghề nghiệp và văn hóa, hỗ trợ pháp lý, các chuyến đi dã ngoại cùng các hội tình nguyện viên giúp các sinh viên mới hòa nhập môi trường sống khi lần đầu đặt chân đến Sydney.

Bạn Nguyễn Thị Thu Trang - tốt nghiệp chuyên ngành Marketing của Đại học New South Wales và đang làm việc tại Công ty Ernst and Young, Sydney, Australia chia sẻ theo học tại đây, cô thấy môi trường học thuật đầy thách thức với tính cạnh tranh cao. Đại học New South Wales là một trường dạy marketing danh tiếng nên cô luôn học tập và làm việc với nhiều bạn đồng khóa năng động, tự tin với tài năng nổi trội. Đi du học, thực chất là cơ hội tích lũy kinh nghiệm sống quý báu và nhiều bạn khác, đặc biệt trong môi trường giáo dục đầy thách thức của Đại học New South Wales.

