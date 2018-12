Kinh nghiệm thực tập của du học sinh Thụy Sĩ

Đối với du học sinh ngành quản trị khách sạn, du lịch và sự kiện (Hospitality Management), các kỳ thực tập có vai trò quan trọng với quá trình học và làm việc sau này. Các hoạt động thực tiễn giúp sinh viên hiểu được bản thân sẽ làm công việc như thế nào sau khi ra trường và bản thân có thực sự phù hợp với công việc đó hay không.

Theo chương trình giảng dạy chuẩn của Thụy Sĩ, sinh viên có ít nhất hai kỳ thực tập hưởng lương để trải nghiệm và làm việc thực tế tại các khách sạn - nhà hàng danh tiếng ít nhất từ 4 đến 5 sao trở lên. Sinh viên có cơ hội nâng cao tác phong làm việc chuyên nghiệp qua quá trình học, rèn luyện khả năng làm việc độc lập, tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và giao tiếp hiệu quả trong công việc.

Dưới đây là trải nghiệm của một số du học sinh về khoảng thời gian thực tập của mình tại nhiều quốc gia khác nhau:

Hà Thị Hồng Hạnh - sinh viên năm thứ ba tại Học viện Les Roches International School of Hotel Management, Thụy Sĩ.

Hà Thị Hồng Hạnh (Skylar Ha) là một Việt Kiều sinh ra ở Mỹ nhưng lại muốn sống và làm việc ở Việt Nam. Hiện tại, Hạnh theo học năm thứ ba tại Học viện Les Roches International School of Hotel Management, Thụy Sĩ. Tuy mới 20 tuổi nhưng Hạnh từng làm việc và thực tập qua nhiều nhà hàng, khách sạn ở những quốc gia khác nhau như Grand Hotel Vung Tau, The Petro Hotel New York (Mỹ), Rizt Carlton Doha (Qatar), Head Quater ở Kuwait và hiện thực tập tại Le Meridien Sai Gon.

Hạnh chia sẻ: "Các đợt thực tập ở những quốc với nhiều vị trí giúp tôi trưởng thành và học hỏi được nhiều điều không thể có từ sách vở. Ví như cách để hòa đồng với những nền văn hóa khác nhau, những việc nên hay không nên làm với tư cách là quản lý... Sự trải nghiệm đã rèn giũa và cho tôi kinh nghiệm cùng bài học giá trị.

Đi nhiều nên tôi tiếp xúc với nhiều môi trường làm việc cũng như những đồng nghiệp khác nhau. Trung Đông là nơi chuẩn mực nhất về tiêu chuẩn dịch vụ (Hospitality Standard) cũng như cường độ làm việc và đây cũng là nơi tôi học được nhiều nhất. Đa phần đồng nghiệp đều là người ngoại quốc nên tôi dễ làm quen và trao đổi kinh nghiệm.

Mỹ là môi trường năng động với cách làm việc chuyên nghiệp, yêu cầu cao ở sự nỗ lực chứng tỏ bản thân và nhất là sự tin tưởng (empower). Việt Nam lại là một môi trường khá thú vị mà tôi đang cố gắng thích ứng. So với Trung Đông, Mỹ thì khi làm việc tại Việt Nam, tính tập thể được đề cao hơn là cá nhân, cách giải quyết vấn đề cũng có những sự khác biệt. Nói chung, tất cả đều mang tới những kinh nghiệm và bài học thật sự có ích".

Nguyễn Tấn Nguyên Khôi trong chương trình G-Talk: "Du học quản trị khách sạn và những kỳ thực tập hưởng lương - Góc nhìn người trong cuộc".

Nguyễn Tấn Nguyên Khôi cũng là sinh viên Học viện Les Roches, Thụy Sĩ. Khôi lựa chọn thực tập tại bộ phận Food & Beverage (ẩm thực) tại khách sạn Sheraton Hà Nội. Và hiện tại, anh trở thành người đầu tiên được thực tập ở vị trí lễ tân tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Anh cho biết vì là "sân nhà" nên môi trường làm việc khá thuận lợi và các anh chị đồng nghiệp luôn hỗ trợ.

Khôi nói thêm: "Kinh nghiệm khi xin thực tập của tôi là chọn nhiều vị trí khác nhau cho mỗi kỳ. Điều này không chỉ giúp bản thân cải thiện đáng kể kỹ năng và kinh nghiệm mà còn nhận thức được vị trí nào sẽ phù hợp với con đường làm việc lâu dài sau này. Vị trí càng cao, áp lực sẽ càng lớn, đòi hỏi khả năng của bạn cũng phải tương xứng. Với vị trí tiếp tân, biết nhiều ngôn ngữ sẽ là lợi thế dành cho bạn. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi không chỉ nghiệp vụ, ngoại ngữ mà còn cả kỹ năng xử lý linh hoạt nên ít khi được giao cho sinh viên. Chính những điều học tại trường đã giúp tôi có thể tự tin và thích nghi nhanh với công việc".

Lê Thành Đức cũng là sinh viên tại Học viện Les Roches International School of Hotel Management, Thụy Sĩ.

Còn với Lê Thành Đức - bạn cùng trường của Hồng Hạnh và Nguyên Khôi, Đức đã có một kỳ thực tập đáng nhớ tại Mai Thai Restaurant - nhà hàng Thái nổi tiếng ngon nhất Thụy Sĩ. Đức chia sẻ: "Tôi ấn tượng khá mạnh về sự tinh tế của ông chủ người Thái khi kết hợp giữa món ăn Thái và rượu vang. Làm việc tại đây, tôi không chỉ học về cách tư vấn khách lựa chọn món ăn phù hợp mà còn phát triển kỹ năng quản lý và cách làm việc chuyên nghiệp". Với mức lương thực tập 2168 CHF một tháng (khoảng 50 triệu đồng), Đức đã tiết kiệm được khá nhiều chi phí trong khoảng thời gian du học tại Thụy Sĩ.

(Nguồn: G’Connect Hospitality Education)