Kiểm định chất lượng trường quốc tế thế nào?

Sau khi hoàn thiện chương trình học và dịch vụ, trường phải có con dấu kiểm định chất lượng từ cơ quan uy tín trước khi hoạt động, tuyển sinh.

Hai trong số các cơ quan đó là Western Association of Schools and Colleges (WASC) và Council of International Schools (CIS).

Western Association of Schools and Colleges (WASC)

WASC là một trong 6 cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục cho các trường công lập, tư thục, cao đẳng và đại học theo khu vực tại Mỹ. WASC chịu trách nhiệm kiểm định các trường học tại bang California, Hawaii của Mỹ và trường quốc tế tại khu vực Đông Á với chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn Mỹ.

Thông qua các quy trình đánh giá, WASC công nhận rằng một tổ chức giáo dục đã có đầy đủ nguồn lực và khả năng thực tiễn để đạt được mục tiêu giáo dục của mình. Đơn vị này cũng cung cấp bằng chứng nhằm chứng minh chất lượng của các chương trình giáo dục được giảng dạy tại tổ chức.

Quy trình kiểm định chất lượng của WASC diễn ra trong nhiều năm, trong đó tổ chức giáo dục đang được kiểm định phải trải qua 3 bước trước khi được công nhận chất lượng. Các bước này bao gồm: đáp ứng đủ điều kiện để được xem xét kiểm định, thỏa mãn yêu cầu để trở thành ứng viên cho sự kiểm định, nhận được Chứng nhận Kiểm định ban đầu.

Các tổ chức giáo dục được xem xét và trở thành ứng viên cho quá trình kiểm định của WASC, ngoài đảm bảo chất lượng dạy học và tuân thủ các tiêu chuẩn về mặt học thuật còn phải đáp ứng nhiều tiêu chí khác. Sau khi đạt Chứng nhận Kiểm định ban đầu, tổ chức giáo dục tiếp tục trải qua quá trình xem xét, đánh giá định kỳ, theo các điều kiện được Ủy ban WASC quyết định.

Trường học kiểm định bởi WASC có mức độ tin cậy của chương trình giáo dục tăng lên đáng kể.

Mỗi tổ chức được kiểm định bởi WASC phải nộp báo cáo thường niên, trải qua quá trình tự đánh giá toàn diện và được thanh tra ít nhất 10 năm một lần. Theo chính sách của Ủy ban WASC, Chứng nhận Kiểm định ban đầu yêu cầu tổ chức giáo dục phải tự đánh giá về mình cũng như được các tổ chức tương tự đánh giá không quá 6 năm sau ngày được cấp chứng nhận này.

Khi trường quốc tế được kiểm định bởi một trong 6 cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục theo vùng, mức độ tin cậy của chương trình học cũng gia tăng đáng kể. Học bạ của học sinh học tại trường được kiểm định bởi WASC sẽ dễ dàng được chấp nhận bởi nhiều trường được kiểm định khác. Ngoài ra, quá trình chuyển tiếp và nộp đơn vào đại học tại Mỹ hoặc các nước khác cũng nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Tại TP HCM, các trường quốc tế được kiểm định bởi WASC là The American School (TAS), Saigon South International School (SSIS), International Schools of North America (SNA)...

Council of International Schools (CIS)

CIS là một cộng đồng toàn cầu, phi lợi nhuận và có tính thành viên, được thành lập với cam kết thúc đẩy giáo dục quốc tế chất lượng cao. Thành viên gồm hơn 1.300 cơ sở giáo dục, đại diện cho 116 quốc gia trên thế giới, CIS đã kiểm định chất lượng dạy và học cho hơn 530 trường.

Để được chứng nhận kiểm định từ CIS, trường quốc tế phải đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng trong: triết lý và mục tiêu dạy học; chương trình giáo dục; quản trị và quản lý; chất lượng nhân viên; dịch vụ hỗ trợ sinh viên; tài nguyên nhân lực và vật lực; đời sống học sinh và cộng đồng.

The American School đạt nhiều kiểm định chất lượng của các tổ chức quốc tế.

Nhờ đó, CIS đảm bảo cho chất lượng giảng dạy; dịch vụ cung cấp cho học sinh, phụ huynh, cộng đồng; sự tận tâm cống hiến vì tầm nhìn và sứ mệnh giáo dục của trường. Các trường được kiểm định bởi CIS cũng đạt tiêu chí về an toàn cho học sinh; tinh thần cầu thị và chiến lược phát triển phù hợp.

Tại TP HCM, nhiều trường quốc tế đã nhận được chứng chỉ kiểm định chất lượng từ CIS, trong đó có Australian International School (AIS), British International School (BIS HCMC), Renaissance International School Saigon, International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)... CIS hiện trong quá trình kiểm định chất lượng cho European International School (EIS).

Hoài Nhơn