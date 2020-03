Khuyến cáo du học sinh cân nhắc việc về nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo du học sinh cân nhắc kỹ các rủi ro khi quay trở về Việt Nam, nên ở trong nhà, hạn chế tối đa ra ngoài.

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều du học sinh quyết định về nước và được xác định mắc Covid-19, ngày 19/3 Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo du học sinh cần tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng dịch ở nước sở tại và bám sát nội dung khuyến cáo của đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ khuyến cáo du học sinh bình tĩnh, đoàn kết, không truyền bá thông tin chưa được kiểm chứng, nên ở trong nhà và không đến nơi công cộng nếu không thực sự cần thiết. Du học sinh cần theo dõi chặt chẽ kế hoạch học tập, thủ tục liên quan đến việc nhập học lại và những rủi ro trong quá trình di chuyển, từ đó cân nhắc việc trở về Việt Nam.

"Trường hợp thật sự cần thiết phải trở về Việt Nam, du học sinh phải trung thực khai báo y tế, cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Nếu có dấu hiệu bị sốt, ho, khó thở, du học sinh cần chủ động cách ly và liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời", công văn của Bộ nêu.

Do Covid-19 đang lan rộng ở châu Âu và Mỹ, du học sinh Việt Nam đã đổ về nước, một số em nhiễm Covid-19, số khác bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế. Ngày 19/3, tại sân bay Charles de Gaulle (Pháp), nhóm 40 người Việt hầu hết là du học sinh, bị mắc kẹt do hãng Air France hủy chuyến bay về Việt Nam với lý do "Việt Nam đã dừng khai thác đường bay với Pháp".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay Đại sứ quán Việt Nam tại Paris đã được thông tin về sự việc trên và cố gắng can thiệp. Bà khuyến cáo người Việt phải kiểm tra kỹ các chuyến bay với các hãng hàng không trước khi quyết định về nước.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 sáng 18/3, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cũng khuyến cáo người Việt Nam ở nước ngoài nên cân nhắc kỹ lưỡng việc trở về nước, do tình hình di chuyển bằng đường hàng không giữa các nước hiện nay rất khó khăn. Nhiều nước đã siết chặt việc xuất nhập cảnh, có thể đưa ra quyết định đơn phương dừng, thay đổi chuyến bay.

Một số chuyên gia y tế cũng nêu rõ, người dân cần thận trọng khi di chuyển đến sân bay và trên máy bay, do khả năng lây nhiễm dịch bệnh rất cao.

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam hiện có khoảng 190.000 du học sinh, nhiều nhất là Mỹ 29.000, kế đó là Canada 21.000, Australia và New Zealand 30.000, Nhật Bản 15.000, Hàn Quốc 14.000, Anh 12.000, Italy và Trung Quốc mỗi nước khoảng 11.000, Đức 7.500, Pháp 6.500.

Nếu cần sự hỗ trợ giúp đỡ, du học sinh có thể liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại hoặc gọi ngay cho đường dây nóng bảo hộ công dân ở nước ngoài (+84)981.84.84.84 để được trợ giúp, tư vấn.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, du học sinh có thể liên hệ với Cục Hợp tác quốc tế, địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại (+84) 2438695144 hoặc (+84) 365127407, email: htqt@moet.gov.vn để được trợ giúp.