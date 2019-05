Khóa học hè cho trẻ mầm non hòa mình vào thiên nhiên

Các bé ở trường Mầm non Quốc tế Kindy City (TP HCM) tham gia các hoạt động ngoài trời, được đến nông trại, trồng cây, gieo hạt...

Chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc năm học, nhiều phụ huynh lúng túng trong việc tìm chỗ gửi con. Trên hết, các bậc cha mẹ mong muốn con mình thoát khỏi việc học hành, tham gia vào các hoạt động vui chơi bổ ích, gần gũi với thiên nhiên.

Anh Tường Phước (quận Tân Phú, TP HCM) có con gái 5 tuổi cho biết luôn ao ước con có được một mùa hè trong trẻo, đầy màu sắc thiên nhiên như mình đã từng trải qua thời thơ ấu. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, vợ chồng anh không thể đưa con về quê quá lâu để trải nghiệm. Do đó, anh đang tìm kiếm một ngôi trường mầm non có chương trình hè "chơi mà học", để con không phải đối diện với bốn bức tường hay dùng điện thoại cả ngày, bị ép vào khuôn khổ rèn chữ trước khi bước vào lớp 1.

Tham gia hoạt động ngoài trời giúp trẻ phát triển nhiều kỹ năng.

Đồng quan điểm với anh Phước, chị Ngọc Nga (quận 7, TP HCM) cũng tìm đến một chương trình hè đầy trải nghiệm cho con. Lý do vì năm ngoái, con trai 4 tuổi của chị trở về sau khóa hè tại Trường mầm non quốc tế Kindy City và đã năng động, lanh lợi hơn rất nhiều. Ngày nào đi học về, con cũng gợi chuyện với cha mẹ về những chủ đề mới lạ, sáng tạo.

"Đại dương có những gì? Tại sao loài chim lại sống trên cây? Có những loại khủng long nào? Ở nông trại người ta thường làm gì?... là một vài trong vô vàn chủ đề mà con bắt bí cha mẹ", chị kể. Bé cũng dần hình thành thế giới quan tinh tế, dạn dĩ hơn, phát triển mạnh về mặt giao tiếp, tình cảm với bạn bè. Do đó, năm nay chị dự định sẽ cho con theo học chương trình "Strong Body and Healthy Mind Summer 2019" cũng do ngôi trường này tổ chức.

Các em được học cách gieo hạt, trồng cây.

Theo đại diện Kindy City, ở lứa tuổi mầm non, việc học chủ yếu được trẻ tiếp thu thông qua các hoạt động chơi. Những bài chơi có chủ định giúp trẻ hiểu được bản thân và thế giới một cách rất tự nhiên. Qua đó, các em biết được mối liên hệ kỳ diệu giữa các sự vật, sự việc và tiến bộ về mọi mặt.

Cụ thể, khi được tham quan nông trại, học sinh hiểu thêm về đời sống, đặc điểm ngành nghề của người nông dân. Qua việc làm quen trồng cây, quan sát bắt cá, gieo hạt, các em hình thành khái niệm thức ăn được - không ăn được, thức ăn lành mạnh - không lành mạnh. "Sau tất cả, các em thấy được sự vất vả của người nông dân và nhận được bài học không hoang phí, biết ơn công sức của bố mẹ cùng những người cung ứng thức ăn hàng ngày", vị đại diện này nói thêm.

Khóa hè giúp các em có thế giới quan tinh tế, phong phú.

Năm nay, với các chủ đề học tập về thiên nhiên, chương trình Hè 2019 của Kindy City tập trung giúp trẻ phát triển ở các bình diện thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội, kinh nghiệm sống, ngôn ngữ - sáng tạo. Trường cũng trang bị cho trẻ kỹ năng tự chăm sóc bản thân, biết giữ an toàn cá nhân và cách giao tiếp với người lạ khi bước ra không gian ngoài gia đình.

Trẻ thường xuyên giao tiếp bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh trong suốt hè nên kỹ năng nghe - nói được nâng dần thông qua các hoạt động như kể chuyện, sắm vai, trình bày ý tưởng.

Hoài Nhơn