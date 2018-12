Kẹt giữa hai lựa chọn thi lại Dược hay tiếp tục học Hóa thực phẩm

Em là nữ sinh năm 1997 đã thi đại học 2 lần. Lần 1 em thi được 26,5 và trượt Học viện An ninh, sau đó ở nhà một năm để ôn lại. Đến lúc này em mới thực sự biết Internet là gì, em nhận ra không thực sự hiểu về ngành an ninh mà thi vì nhà em không có điều kiện, vào an ninh được bao ăn ở, ra trường có việc. Em rất buồn vì suy nghĩ quá thiển cận, thấy mình thật sự đã chọn sai rồi.

Em yêu Hóa, học tốt Hóa và luôn hứng thú tìm hiểu về các chất hóa học. Em nhận ra mình rất muốn học Dược và muốn thi vào Đại học Dược. Nhưng một lần nữa em lại thất bại, lần này được 25 điểm và trượt nguyện vọng 1 của Đại học Y dược Huế.

Vì không muốn mạo hiểm đợi nguyện vọng 2 của Đại học Y dược Huế nên em đã đăng ký vào nhóm ngành Hóa - sinh - thực phẩm của Đại học Bách khoa Hà Nội và đỗ. Em lại buồn hơn khi nguyện vọng 2 của Đại học Y dược Huế sau đó lấy 24 điểm.

Bây giờ em rất chán nản, kẹt giữa 2 lựa chọn: Thi lại Đại học Y dược, hoặc cố yêu ngành mà mình không thích. Em rất cần mọi người cho em lời khuyên, nhất là các bác, các cô, anh chị làm trong 2 ngành trên. Em xin cảm ơn mọi người.

Nguyễn Trăng

