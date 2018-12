ILA tặng học bổng 3,5 triệu đồng cho học viên dịp Giáng sinh

Chia sẻ về chương trình này, ông Jonathan Bird - Giám đốc học vụ ILA cho biết, đây là quà tặng của trường dành cho học viên nhân dịp Giáng sinh năm nay. "Học bổng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tiếp cận dễ dàng hơn với môi trường học tiếng Anh chuẩn”, ông ông Jonathan Bird nói.

Theo đó, học viên mới khi đăng ký mọi khóa học từ người lớn đến trẻ em tại trường Anh ngữ ILA trong 3 ngày 16,17,18/12 sẽ được tặng học bổng trị giá 3,5 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại mọi chi nhánh của trường trên toàn quốc.

Ngoài việc cập nhật các phương pháp dạy và học tiếng Anh, Anh ngữ ILA còn chú trọng tạo môi trường phù hợp để học viên mọi lứa tuổi có cơ hội thực hành, giao tiếp, suy nghĩ bằng tiếng Anh.

Hiện, trường Anh ngữ ILA áp dụng phương pháp học tư duy thế kỷ 21, giúp khóa học trở nên sinh động thông qua các dự án thiết thực, thúc đẩy khả năng chủ động tư duy, tìm tòi và nghiên cứu thông tin bằng tiếng Anh. Ngoài ra, học viên có thể thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa thú vị như chuỗi lễ hội Giáng sinh ILA Beyond Christmas 2016 “Học điều mới, làm điều hay”, tuần lễ Halloween, hoạt động “Thank you my teachers” mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11…

Ngọc Anh