Ngày 28/6, thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi đón hơn 1.000 học sinh năm học đầu tiên 2019 - 2020.

Khởi công vào 31/3/2018, sau hơn một năm thi công xây dựng, IEC Quảng Ngãi đã hoàn thiện toàn bộ dự án.

IEC Quảng Ngãi là hệ sinh thái giáo dục quốc tế toàn diện do Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) triển khai xây dựng với đầy đủ cấp học từ mầm non đến lớp 12, bao gồm: chương trình Mầm non Quốc tế Saigon Academy (SGA); chương trình Hội nhập Quốc tế iSchool; Song ngữ Quốc tế Học viện Anh quốc UK Academy (UKA); Quốc tế Hoàn toàn Bắc Mỹ (SNA).

Ngày 28/6, IEC Quảng Ngãi khánh thành sau một năm khởi công.

Tính đến tháng 7/2019, trường có hơn 1.000 học sinh; gần 200 giáo viên người Việt Nam và quốc tế đã gia nhập đội ngũ ban giảng huấn - chuyên gia giáo dục, tạo ra môi trường học tập đa văn hóa.

Không gian học tập và trải nghiệm sáng tạo tại IEC Quảng Ngãi gồm: môi trường sinh thái và tự nhiên; thể thao và giáo dục thể chất; kỹ thuật và khoa học thực nghiệm; âm nhạc và văn hóa; mỹ thuật; nhân văn và truyền thống và nội trú.

Bên cạnh đó là dự án có cơ sở vật chất và tiện ích học tập chuẩn quốc tế như: thư viện; phòng thí nghiệm, phòng robocon; Tháp Văn Xương tôn vinh trí tuệ và thành đạt; hệ thống bếp trung tâm đạt chuẩn ISO 22.000; 10 phân khu thể thao quốc tế, hồ bơi 10 làn chuẩn Olympic, nhà thi đấu thể thao bộ môn trampoline...

Thư viện đạt chuẩn quốc tế tại IEC Quảng Ngãi.

Ngoài ra, NHG còn ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin và khoa học tại IEC Quảng Ngãi như hệ thống internet wifi phủ toàn thành phố; hệ thống thẻ thông minh Smart Card tích hợp trong mọi hoạt động, hướng đến "trường học không tiền mặt" và đảm bảo an ninh; AI giúp phụ huynh hiểu nhu cầu của học sinh; hệ thống học tập trực tuyến (e-learning); thư viện thông minh (e-library) có thể truy cập mọi nơi; phần mềm quản lý trường học iPortal; "văn phòng không giấy" iOfffice; phần mềm quản lý nhân sự Oracle Peoplesoft; phần mềm kế toán Dynamic 365...

"Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự đóng góp cho giáo dục của NHG trong thời gian qua. Với sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, cùng sự nỗ lực của nhà đầu tư và kết quả thành công của mô hình trường iSchool trên cả nước, tôi tin rằng, dự án sẽ sớm thành công", Tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ tại buổi lễ.

Ông Trần Ngọc Căng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, Quảng Ngãi là một công trình mang ý nghĩa xã hội lớn, đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển giáo dục của tỉnh.

Không gian học và trải nghiệm sáng tạo của học sinh khối mầm non.

Mục tiêu lớn nhất của IEC Quảng Ngãi là tạo ra môi trường giáo dục đồng bộ và hỗ trợ các khía cạnh phát triển để nuôi dưỡng học sinh phát triển theo phương châm 5H: Heart (Yêu thương, quảng đại) - Head (Khôn ngoan, sáng suốt) - Hand (Năng lực vượt trội) - Health (Sức lực dồi dào) - Human (Con người toàn diện về Tâm - Trí - Lực).

Với phương châm trên, ông Phạm Văn Hùng, Tổng Hiệu trưởng IEC Quảng Ngãi nhấn mạnh: "IEC là một trong những mẫu hình trường học hạnh phúc, an toàn, sáng tạo, giúp học sinh đạt nhiều giá trị. Trong đó, tình thương yêu, kỹ năng - giá trị sống được đề cao; các phẩm chất, năng lực khác biệt riêng của từng em học sinh được khơi dậy".

Đồng quan điểm, Tổng Hiệu trưởng hệ thống UKA, ông Alexander Hoyte nhận định, IEC được xây dựng nhằm chuẩn bị hành trang kiến thức, kỹ năng cho thế hệ tương lai với đội ngũ giáo viên, cán bộ nhân viên và học sinh đậm chất quốc tế.

Hệ sinh thái giáo dục quốc tế IEC Quảng Ngãi.

IEC Quảng Ngãi được đầu tư và xây dựng bởi NHG, thiết kế kiến trúc bởi Tập đoàn B+H Studio (Canada - 60 năm thành lập, top 50 đơn vị thiết kế lớn nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Anh Building Design) và quản lý vận hành bởi Tập đoàn CBRE (Mỹ - thuộc danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới do Fortune và S&P bình chọn với 100 năm phát triển và có mặt ở hơn 100 quốc gia).

Thế Đan