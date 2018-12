Hướng dẫn tự học IELTS cho người mới bắt đầu

Sự thật về các trung tâm dạy IELTS

Để từ không biết gì tới 5.0 hoặc 5.5 thì bạn phải học: Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate và Upper. Tổng cộng bạn phải học 5 khóa, tùy theo cách phân thời gian dạy từng ngày, có khóa 10 tuần hoặc hơn. Cứ tính một khóa có chi phí vài triệu, bạn phải tốn không ít tiền cho cả năm học theo giáo trình của trung tâm.

Mình từng học từ Elementary lên Intermediate là bỏ luôn, về nghiên cứu tự học. Mình khuyên các bạn nếu có chí học IELTS thì với mục tiêu từ 0 - 5.0 nên tự học ở nhà, thỉnh giáo thêm các “già làng” IELTS để có phương pháp tốt nhất.

Đừng học từng kỹ năng khi mới bắt đầu

Với những người mới bắt đầu, nên dành 1 tháng đầu tiên để làm quen với tiếng Anh rồi mới tìm hiểu về IELTS. Ảnh: Internet

Dù bạn có cố gắng ngồi phân tích, nhồi nhét một bài IELTS Reading Test hoặc học thuộc bí quyết làm thì cũng vô ích. Bạn không có căn bản để tiếp thu chúng! À không, chính xác hơn là bạn chưa có. Một vận động viên bơi sẽ không tập luyện bơi sải nếu anh ta thậm chí còn không thể nổi trên mặt nước 5 phút. Vậy thì bạn đâu cần tập đi trước khi biết bò phải không?

Mình biết bạn có thể gấp nhưng hãy nhớ phương châm chậm mà chắc, bạn muốn có kỹ năng cao chứ không phải học vẹt đúng không? Vậy cứ từ từ. Hãy dành ít nhất một tháng để làm quen với tiếng Anh rồi mới bắt đầu tìm hiểu về IELTS nhé.

Chương trình huấn luyện

Tháng đầu tiên: Mục tiêu của bạn là làm quen với tiếng Anh, chỉ vậy thôi.

- Đầu tiên hãy tìm từ điển tốt. Oxford dictionary 8 và Lạc Việt là 2 phần mềm không thể thiếu khi học tiếng Anh. Bạn cũng có thể dùng Google dịch.

- Hãy bắt đầu nghe nhạc tiếng Anh. Nếu bạn đã và đang nghe thì hãy tích cực hơn nhé.

- Bên cạnh nghe nhạc, hãy bắt đầu xem phim, video tiếng Anh có phụ đề, đảm bảo kỹ năng của bạn sẽ lên như diều gặp gió. Engsub.org là trang mình rất thích, ngoài ra còn có kissanime.com cho bạn nào mê hoạt hình.

- Hãy bắt đầu học báo tiếng Anh. Một số gợi ý dành cho bạn: entrepreneur.com, newyorktimes, vietnamnews, theguardian.com, newscientist.com hoặc bloomberg.com.

- Hãy bắt đầu nói tiếng Anh: Khi bạn đọc báo hãy đọc lớn lên (đừng xấu hổ, không biết thì tra từ điển) hoặc khi nghe nhạc hãy nhại theo những gì người ta nói. Chính xác nếu người ta nói “1” bạn chỉ cần nói “1” là được.

Hãy phân bố các việc trên tầm 5 tiếng một ngày, nói chung càng nhiều càng tốt. Và đừng cố quá, mục tiêu của bạn chỉ dừng lại ở việc thích nghi với tiếng Anh thôi.

Hai tháng còn lại làm gì nhỉ? Bây giờ tìm hiểu về IELTS được rồi!

- Hãy giảm tần suất những công việc bạn làm trong tháng đầu tiên (nghe nhạc, xem phim, đọc báo) xuống còn một tiếng một ngày. Nhớ kỹ là không được bỏ những hoạt động đó, vì vốn từ tiếng Anh của bạn còn ít. Hãy biến chúng thành thói quen luôn nhé.

- Học ngữ pháp. Đây là phần mình ghét nhất, nhưng vì ngữ pháp rất quan trọng nên hãy cố gắng bạn nhé. Bạn hãy tải cuốn Grammar English Basic (bằng tiếng Việt) về học. Nếu bạn đã học hết cấp 3, mình chắc chắn là lượng ngữ pháp của bạn đã đủ để khỏi học cuốn này (đối với mục tiêu IELTS 0 - 5.0). Hãy ôn lại những gì đã học thời cấp 3 nhé.

- Hãy bắt đầu chú trọng hơn trong việc phát âm. Thường thì chúng ta đánh giá một người giỏi Anh văn bằng cách nghe họ nói, nếu nói hay thì được xem là giỏi và ngược lại. Hãy tập phát âm lúc đầu cho chuẩn đi, dù 5.0 mà nói hay thì chẳng ai có thể chê bạn đâu.

Bạn có thể sử dụng bộ video giáo trình luyện phát âm giọng mỹ American Accent Video Training Program. Hoặc bạn có thể lên kênh Youtube Rachel’s English để luyện tập (giọng rất dễ nghe).

Lưu ý: Bạn chỉ được chọn 1 trong 2. Các bạn cũng có thể sử dụng những phần mềm như Tell Me More English hoặc English Study Pro 2012.

- Cố gắng nghe một tuần 3-4 tập tại British Council Elementary Postcards, vừa nghe vừa ghi lại từ khóa, không cần ghi lại hết những gì nghe được (nguồn BBC 6 minutes English cũng rất đáng để tham khảo). Ví dụ, khi nghe câu “I am on the train going Paris where romantic love stories begin” chỉ cần ghi lại các từ khóa: train, Paris, romantic stories.

- Tìm hiểu IELTS là gì, gồm bao nhiêu phần thi, cụ thể từng phần như thế nào.

- Bên cạnh đó, hãy học thêm bộ giáo trình “Complete IELTS Band 4.5-5.0”.

- Mỗi tuần làm một bài test để dần quen với bài test thực tế, có thể tham khảo nguồn BARRON’S IELTS TESTS (2010).

Bên dưới là thời gian biểu mình áp dụng cho học trò của mình trong hai tháng này.

Việc bạn chia thời gian như thế nào ảnh hưởng rất lớn tới kết quả của bạn. Ảnh: dohoangnam.com

Kết quả

Hãy kiên trì trong 3 tháng, bạn chắc chắn đạt 5.0 IELTS hoặc hơn và có đà để chinh phục mức 6.0, 7.0, thậm chí 8.0. Hãy tranh thủ hết sức có thể, nhưng đừng quá 6 tiếng mỗi ngày.

Nếu so sánh phương pháp này với những phương pháp khác, bạn sẽ thấy mình có thêm một tháng đầu chỉ để làm quen với tiếng Anh nên khi bắt đầu tháng thứ 2, bạn dễ thích nghi và luyện tập trôi chảy hơn.

Mình muốn nhấn mạnh là phương pháp này dành cho những bạn thực sự muốn tự học IELTS để:

(1) Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp hàng ngày.

(2) Dùng tiếng Anh để phục vụ học tập, làm luận án (nếu học vẹt thì bạn thậm chí chẳng thể viết nổi một bài Essay).

(3) Tin tưởng rằng tiếng Anh sẽ giúp bạn có được một cơ hội thành công lớn trong tương lai.

Theo dohoangnam