Hơn trăm cử nhân ĐH Yersin Đà Lạt hoang mang với bằng tốt nghiệp 'lạ'

138 tấm bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy các ngành Kiến trúc sư, Mỹ thuật công nghiệp, Trang trí nội thất... của Đại học Yersin Đà Lạt cấp ngày 22/6 có những thông tin không rõ ràng khiến nhiều tân cử nhân lo lắng vì lo sợ sẽ khó khăn khi đi xin việc.

Cụ thể, ngày cấp bằng được ghi là "22/6/2016" nhưng ở mặt tiếng Việt, bên dưới dòng chữ "Số vào sổ cấp bằng" là hàng số "22/06/13". Hai mốc thời gian này cách nhau 3 năm.

Dòng chữ "Ngày KTTT" và hàng số "22/06/16" được Đại học Yersin Đà Lạt in thêm sau khi tiếp nhận phản ánh của sinh viên mới tốt nghiệp. Ảnh: Khánh Hương

Sau khi tiếp nhận phản ánh của sinh viên, Đại học Yersin đã in thêm bên cạnh hàng số "22/06/13" là dòng chữ "Ngày KTTT". Đồng thời, phía dưới hàng chữ quyết định tốt nghiệp "QĐTN 103/QĐ-DYD" được trường in thêm hàng số "22/06/16".

Phó hiệu trưởng Đại học Yersin Đà Lạt - ông Phan Nam - giải thích, dòng chữ "Ngày KTTT" được in kế bên hàng số "22/06/13" là "ngày kiểm tra thông tin" được ghi nhận sau một năm sinh viên vào trường. Việc in hàng số "22/06/16" là để phân biệt rõ ràng giữa ngày tốt nghiệp và ngày kiểm tra thông tin.

Tuy nhiên, nhiều tân cử nhân Đại học Yersin phản ánh, dòng chữ số "22/06/13 Ngày KTTT" cũng xuất hiện trên bằng tốt nghiệp ngành điều dưỡng hệ cao đẳng. Thời gian học của hệ này là 3 năm, tức là thông tin của sinh viên được nhà trường kiểm tra trước khi nhập học.

"Những năm trước cụm số phía dưới hàng chữ 'Số vào sổ cấp bằng' thường ghi ngày, tháng, năm tốt nghiệp chứ không phải là 'ngày kiểm tra thông tin' như phía trường giải thích. Chúng em cần một tấm bằng rõ ràng, thông tin dễ hiểu, đúng quy chuẩn để không gặp rắc rối nào khi đi xin việc", Võ Nguyễn Đình Duy - sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Kiến trúc sư - nói.

Hơn trăm tân cử nhân Đại học Yersin Đà Lạt hoang mang với những thông tin khó hiểu trên bằng tốt nghiệp. Ảnh: Khánh Hương

Bà Đoàn Thị Kim Dung - Phó phòng Đào tạo Đại học Yersin Đà Lạt - cho rằng, việc in bổ sung thêm thông tin trên không ảnh hưởng đến tính pháp lý của tấm bằng. "Do ngày tốt nghiệp và phát bằng cận nhau nên quá trình in đã xảy ra sự cố. Hiện chúng tôi đã có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo tìm hướng xử lý", bà Dung nói.

Khánh Hương